Marcelo Moreno manifesta, mais uma vez, seu amor pelo Cruzeiro

O atacante Marcelo Moreno voltou a declarar seu amor pelo Cruzeiro. Em carta publicada pelo The Players Tribune, empresa de mídia digital esportiva que divulga histórias de jogadores em primeira pessoa, o boliviano, neste sábado (21), relembrou momentos marcantes da carreira e declarou:

- A felicidade era azul e eu queria mais – afirmou o ídolo da Raposa.

- Em 2007, joguei a Série A do Campeonato Brasileiro. Camisa do Cruzeiro. No ano seguinte, fui campeão mineiro: abri a goleada de 5 a 0 que metemos no Atlético-MG na primeira partida da decisão e fiz o gol do título na segunda. Camisa do Cruzeiro. Ainda em 2008, com 21 anos, me tornei artilheiro da primeira Libertadores que disputei — e até hoje sou o único boliviano na lista de goleadores da competição. Camisa do Cruzeiro – destacou Marcelo Moreno.

Marcelo Moreno também revelou porque retornou ao Cruzeiro em 2020, quando o clube enfrentava o momento mais difícil da sua história e estava na Série B do Brasileiro:

- Foram cinco anos jogando e vivendo no futebol chinês, mas sempre pensando no Cruzeiro. Do outro lado do mundo, eu acompanhei o De Arrascaeta tomar o meu lugar como maior artilheiro estrangeiro do clube e, tristeza das tristezas, vi o Cruzeiro ser rebaixado para a Série B – contou.

- Aquilo me quebrou o espírito. Eu ainda tinha dois anos de contrato na China, mas não consegui ficar longe do meu time do coração numa hora dessas. Voltei. E se você me perguntar por que voltar num momento de sufoco, eu só posso te responder de uma maneira: por amor. Eu voltei porque eu amo o Cruzeiro – declarou Marcelo Moreno.

Atacante Marcelo Moreno emprestou mais de R$ 30 milhões ao Cruzeiro (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Moreno: pintura de corpo e dinheiro emprestado ao clube

Em sua terceira passagem, o atacante foi apresentado com a pintura da camisa do Cruzeiro no corpo, em fevereiro de 2020:

- Apareci com uma camisa do Cruzeiro pintada no meu corpo. Foi um jeito de mostrar pro mundo qual era a minha segunda pele - explicou.

Marcelo Moreno também teve uma atitude rara entre jogadores de futebol: ele emprestou mais R$ 30 milhões ao clube, que passava por grave crise financeira:

- Também emprestei dinheiro pro clube, e não foi pouco. A situação era grave, a dívida era altíssima, havia risco de cair pra Série C, então eu achei que devia retribuir toda a felicidade que o Cruzeiro e seus torcedores me deram – afirmou.

Morte do pai e despedida de carreira diante da torcida celeste

Até num momento difícil pessoalmente para Marcelo Moreno, o Cruzeiro esteve presente. Em abril de 2022, quando estava no Cerro Porteño, do Paraguai, o atacante recebeu a notícia da morte do pai, Marcelo Martins.

- Naquele momento eu tive a certeza de não conseguiria mais ser um jogador de futebol. Ainda tentei no Independiente del Valle, mas foi impossível prosseguir. De um jeito duro, eu aprendi que até os homens com muita felicidade acumulada ficam tristes. Pra minha sorte, existia o Cruzeiro. E na hora que eu mais precisei a galera fez de tudo pra me alegrar. Fez aquela festa de despedida emocionante no Mineirão, antes da decisão do Campeonato Mineiro deste ano. Foi inesquecível e revigorante – contou o jogador, relembrando a festa de despedida que o clube fez para ele em abril deste ano.

Marcelo Moreno teve três passagens pelo Cruzeiro. Em 2007 e 2008, conquistou o Mineiro de 2008 e foi artilheiro da Libertadores, com oito gols. Na segunda, em 2014, venceu novamente o estadual e também o Brasileirão. E, em 2020 e 2021, enfrentou as consequências do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 147 partidas e 54 gols com a camisa do Cruzeiro.