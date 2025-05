Escalações de Sport x Cruzeiro: Eduardo é a novidade da Raposa

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, optou por Eduardo para substituir o volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no jogo deste domingo (11), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O restante da equipe será o mesmo que vem atuando como titular desde o empate com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbis, pela terceira rodada. Assim, o atacante Gabigol, mais uma vez, começa no banco de reservas.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Christian, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Uma preocupação para o Cruzeiro na partida deste domingo (11) é com os jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São cinco: Cássio, Villalba, Christian, Matheus Pereira e Kaio Jorge. O próximo jogo da Raposa pelo Brasileirão será o clássico contra o Atlético-MG, domingo (18), no Mineirão.

Meia Matheus Pereira é um dos pendurados com dois cartões amarelos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro, que ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão, está em quarto lugar, com 13 pontos, enquanto o Sport é o lanterna, com apenas dois pontos. No Leão da Ilha, a novidade é o técnico português António Oliveira, contratado para substituir o conterrâneo Pepa, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã.

O Sport está escalado com:

Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Christian Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Carlos Alberto e Pablo.

Retrospecto do Cruzeiro contra o Sport na Ilha do Retiro é negativo

O retrospecto da Raposa na casa do Sport é muito ruim e há 10 anos que a equipe celeste não volta de Recife com uma vitória sobre o Leão da Ilha. Em 21 partidas contra o Sport na Ilha do Retiro, o Cruzeiro venceu apenas seis. O número de empates e de derrotas é maior, respectivamente, sete e oito. Foram 17 gols do time mineiro e 21 da equipe pernambucana.

Faz 10 anos que o Cruzeiro não vence o Sport na Ilha do Retiro. A última vitória foi em 16 de novembro de 2016, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, no entanto, os dois times se enfrentaram no estádio apenas três vezes. Houve empate por 1 a 1 em 2017 e por 0 a 0 no ano seguinte, além da derrota em 2022.