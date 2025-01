Torcedor do Cruzeiro está ansioso pelo primeiro gol de Gabigol

O torcedor do Cruzeiro, que fez grande festa para recepcionar Gabigol na apresentação no dia 4 deste mês, em evento no Mineirão, está ansioso para ver o atacante balançar as redes pela primeira vez com a camisa celeste. Até agora, o principal reforço do clube para a temporada atuou por pouco mais de 200 minutos e não conseguiu marcar o primeiro gol pela Raposa.

Um dado que pode deixar o cruzeirense menos ansioso é que, quando chegou ao Flamengo, em 2019, Gabigol precisou de seis partidas para fazer o primeiro gol. Antes mesmo de marcar, o atacante já tinha recebido três cartões amarelos e dado uma assistência.

Gabigol estreou pelo Flamengo no empate por 1 a 1 com o Resende, pelo Campeonato Carioca, em 23 de janeiro. Atuou os 90 minutos e passou em branco. Na rodada seguinte, na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, entrou aos 20 minutos do segundo tempo. Voltou a atuar o tempo todo na vitória por 3 a 1 sobre o Boavista, e recebeu o primeiro cartão amarelo.

Na quarta partida pela equipe do então técnico Abel Braga, a goleada por 4 a 1 sobre o Cabofriense, em 3 de fevereiro, Gabigol entrou somente aos 24 minutos da etapa final, deu assistência para Bruno Henrique fechar o placar aos 45 minutos e ainda recebeu cartão amarelo. No jogo seguinte, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, e Gabigol jogou o tempo todo e levou mais um amarelo.

Finalmente, em 24 de fevereiro, na sexta partida com a camisa rubro-negra, Gabigol balançou as redes do Americano. Na goleada por 4 a 1, no Maracanã, o atacante fez o terceiro gol da equipe, aos sete minutos do segundo tempo.

Gabigol foi apresentado à torcida do Cruzeiro em evento no Mineirão, no dia 4 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Em três jogos, Gabigol teve poucas chances de marcar pelo Cruzeiro

A estreia de Gabigol pelo Cruzeiro foi no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no dia 15, em Orlando (EUA), pela FC Series. Ele atuou somente no primeiro tempo, como os demais titulares, e teve atuação discreta. Três dias depois, o atacante enfrentou o Atlético-MG, também em Orlando (EUA), e atuou até os 26 minutos do segundo tempo. Gabigol teve duas oportunidades de marcar, mas não conseguiu superar o goleiro Everson.

Depois de ficar de fora dos jogos contra Tombense e Athletic, pelo Campeonato Mineiro, Gabigol atuou pela primeira vez diante da torcida do Cruzeiro, no Mineirão, no empate por 1 a 1 com o Betim, sábado (25). Ele jogou os 90 minutos e deu apenas um chute para fácil defesa do goleiro Michel.

A expectativa do torcedor, agora, é que, com a troca de comando técnico, Gabigol e os demais reforços possam rende mais. O atacante já trabalhou com Renato Gaúcho – o favorito para substituir Fernando Diniz – no Flamengo em 2021, quando foram vice-campeões da Libertadores e do Brasileiro e chegaram à semifinal da Copa do Brasil.