Tite analisa goleada do Cruzeiro: 'Atuação acima da média'

Na primeira partida com o time titular em 2026, o Cruzeiro atropelou o Uberlândia por 5 a 0. Após o confronto, o técnico Tite analisou a atuação da equipe, que chegou a seis pontos no Campeonato Mineiro.

– Essa é uma equipe de trabalho. Em algum momento vão ser utilizados conforma a necessidade. Todos tem importância. Falo publicamente, acredito nisso. O trabalho de hoje, com uma atuação acima da expectativa. Era uma apresentação normal, esteve em um patamar acima – comentou Tite.

– Gestão de grupo é falar a verdade, não conheço outro caminho. Falar com vocês aqui o mesmo que falei com os jogadores. Posso omitir, mas mentir para os jornalistas. Uma engrenagem é feita de diferentes características. Temos Kaio e Matheus, jogadores que contribuem muito na fase defensiva. Os jogadores externos dão liberdade a eles. Vamos trabalhar para aperfeiçoar, mas não perder essas características – analisou o técnico.

Além disso, o técnico também falou sobre uma possível entrada de Gerson neste elenco. Mais uma vez, o comandante destacou a importância da versatilidade dos atletas do time.

– Dia após dia, vamos viver um dia de cada vez. As substituições vão acontecendo. Christian joga de externo pelos dois lados, até como meio-campista. Essa versatilidade permite usar esses jogadores como o Gerson, o Arroyo. Começa a ter atletas com essa capacidade – projetou Tite.

Como foi Cruzeiro x Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.