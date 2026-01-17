Atitude de Tite em Cruzeiro x Uberlândia viraliza: 'Ainda sente'

O Cruzeiro venceu o Uberlândia por 5 a 0, neste sábado (17), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Durante o confronto, o atacante Wanderson marcou o primeiro gol com a camisa celeste. O fato fez o treinador Tite sair correndo da área técnica para abraçar o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Cruzeiro provocam o Flamengo após gol de Kaio Jorge: 'Pega aí'

Nas redes sociais, torcedores reagiram à atitude do técnico. Ao comentarem o momento, parte dos telespectadores lembraram do tombo que o técnico teve durante a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, ele comemorava um gol na vitória do Brasil sobre a Costa Rica.

O gol de Wanderson foi o terceiro do Cruzeiro na goleada e saiu logo no início da segunda etapa. O cronômetro marcava um minuto, quando o atacante arriscou um chute de fora da área para marcar. Veja a repercussão da comemoração do Tite abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Cruzeiro x Uberlândia?

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.

continua após a publicidade

O jogo começou quente no Mineirão. Com apenas um minuto de jogo, Kaio Jorge fez o facão e receberia em ótima posição para finalizar, mas foi derrubado por Rayne, que recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Matheus Pereira fez jogada ensaiada e encontrou William no fundo, que cruzou com perigo e acertou o travessão.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O atacante Ingro teve sua chance logo depois, mas não conseguiu dominar a bola. Em jogada rápida, a Raposa teve sua segunda oportunidade. Wanderson puxou contra-ataque pelo meio e passou para Kaio Jorge, na direita, mas Jefferson Luis fez boa defesa na finalização do camisa 19.

Depois de muita insistência, o gol celeste veio aos 16 minutos. Kaio Jorge fez o facão por dentro da defesa alviverde e recebeu ótima bola enfiada de Lucas Romero. O centroavante teve calma para driblar o goleiro e chutar com a perna direita para fazer 1 a 0.

Empolgado, o Cruzeiro quase fez o segundo. Lucas Romero conduziu pelo meio de campo e passou para Wanderson, na esquerda, chutar para a defesa de Jefferson Luis. Christian pegou o rebote, mas não finalizou bem.

William recebeu sua chance aos 24 minutos. O lateral tabelou com Matheus Pereira duas vezes e chutou de dentro da área, mas errou a finalização. Enquanto pressionava, a Raposa ainda amarelava a defesa do Uberlândia. Em contra-ataque puxado por Matheus Pereira, Kaio Jorge tentou mais uma vez, parando em Jefferson. Renan recebeu amarelo por derrubar o camisa 10 no meio da jogada.

Aos 36 minutos, veio o segundo gol celeste. Lucas Silva pegou sobra de bola mal afastada e encontrou Christian. O meio-campista deslocou o goleiro fez 2 a 0 para o Cruzeiro. Kaio Jorge quase fez o terceiro em jogada articulada entre os zagueiros e que terminou com cruzamento de Fabrício Bruno.