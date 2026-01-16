Tite conta com ajuda de Wesley Carvalho em início de trabalho no Cruzeiro

Na noite deste sábado (17), o Cruzeiro fará seu primeiro jogo com equipe titular na temporada, contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Nos dois primeiros jogos, com garotos, Tite contou com a grande ajuda de Wesley Carvalho para conhecer melhor o elenco.

Após a vitória da Raposa por 2 a 1 contra o Tombense na última quarta-feira, o comandante concedeu entrevista coletiva ao lado do auxiliar e exaltou o trabalho de seu companheiro.

– Todos os conhecimentos dessa garotada vieram assimilados por ele (Wesley). Tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais. É muito difícil colocar jogadores que nunca atuaram juntos, alguns que venceram pela primeira vez como profissional. Alguns atletas entrando no jogo e nunca tinham participado de um jogo do Cruzeiro, traduzir em desempenho e vitória. A vitória foi fruto do desempenho. Talvez pudesse ser um resultado mais amplo. Mas eles têm que ficar felizes com esses resultados – destacou Tite.

Uma grande mudança sobre a função de Wesley Carvalho nesta temporada foi o local de trabalho nos jogos. Com Leonardo Jardim, ele costumava assistir aos jogos da tribuna. Com o gaúcho, esteve no banco de reservas nos dois primeiros confrontos de 2026.

Wesley analisou partidas dos Crias da Toca

Wesley foi chamado por Tite para a coletiva não apenas para marcar presença, mas também para dar sua opinião sobre a partida dos jovens jogadores.

– Acredito que cada atleta soube aproveitar bem os minutos que tiveram. A vida de um atleta é assim, transformar 15 minutos em 30, 45 e ter a chance como titular. A conversa com eles era para aproveitarem o momento ao máximo. É muito difícil se tornar jogador de elite. Novas oportunidades serão oferecidas no momento oportuno – destacou o profissional.

– Seria injusto ou não tão sábio em uma primeira mostra descarta-los. Temos que dar um feedback para os meninos, para se desenvolverem. Tinham muitos meninos que nunca tinham jogado no Mineiro. Temos que dar feedback e depois cobrar os atletas – analisou Wesley Carvalho.