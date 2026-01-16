menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Tite conta com ajuda de Wesley Carvalho em início de trabalho no Cruzeiro

O auxiliar tem ajudado Tite com os jogadores mais jovens

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 16/01/2026
18:57
Wesley Carvalho e Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraWesley Carvalho e Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite deste sábado (17), o Cruzeiro fará seu primeiro jogo com equipe titular na temporada, contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Nos dois primeiros jogos, com garotos, Tite contou com a grande ajuda de Wesley Carvalho para conhecer melhor o elenco.

continua após a publicidade

Após a vitória da Raposa por 2 a 1 contra o Tombense na última quarta-feira, o comandante concedeu entrevista coletiva ao lado do auxiliar e exaltou o trabalho de seu companheiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Todos os conhecimentos dessa garotada vieram assimilados por ele (Wesley). Tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais. É muito difícil colocar jogadores que nunca atuaram juntos, alguns que venceram pela primeira vez como profissional. Alguns atletas entrando no jogo e nunca tinham participado de um jogo do Cruzeiro, traduzir em desempenho e vitória. A vitória foi fruto do desempenho. Talvez pudesse ser um resultado mais amplo. Mas eles têm que ficar felizes com esses resultados – destacou Tite.

continua após a publicidade

Uma grande mudança sobre a função de Wesley Carvalho nesta temporada foi o local de trabalho nos jogos. Com Leonardo Jardim, ele costumava assistir aos jogos da tribuna. Com o gaúcho, esteve no banco de reservas nos dois primeiros confrontos de 2026.

  1. Cruzeiro vence Tombense com brilho de jovens
  2. Japa celebra gol pelo Cruzeiro, mas alerta para queda de rendimento
  3. Tite celebra vitória e ressalta importância de manter Matheus Pereira no Cruzeiro

Wesley analisou partidas dos Crias da Toca

Wesley foi chamado por Tite para a coletiva não apenas para marcar presença, mas também para dar sua opinião sobre a partida dos jovens jogadores.

continua após a publicidade

– Acredito que cada atleta soube aproveitar bem os minutos que tiveram. A vida de um atleta é assim, transformar 15 minutos em 30, 45 e ter a chance como titular. A conversa com eles era para aproveitarem o momento ao máximo. É muito difícil se tornar jogador de elite. Novas oportunidades serão oferecidas no momento oportuno – destacou o profissional.

Wesley Carvalho e comissão de Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Wesley Carvalho e comissão de Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Seria injusto ou não tão sábio em uma primeira mostra descarta-los. Temos que dar um feedback para os meninos, para se desenvolverem. Tinham muitos meninos que nunca tinham jogado no Mineiro. Temos que dar feedback e depois cobrar os atletas – analisou Wesley Carvalho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias