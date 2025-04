Terremoto atinge local da partida do Cruzeiro pela Sul-Americana

A região de Coquimbo, no Chile, local da partida do Cruzeiro contra o Palestino, nesta quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, registrou um terremoto de intensidade média na noite desta quarta-feira (23), pouco depois da chegada da delegação celeste. A assessoria de imprensa do clube informou que o tremor foi rápido e não houve feridos nas proximidades do hotel em que o Cruzeiro está hospedado. Para os jogadores, foi apenas um susto.

O terremoto foi sentido por volta das 23h20 (horário local), 22h20 (de Brasília), pouco mais de duas horas após o desembarque da delegação do Cruzeiro, em Coquimbo. A equipe chegou ao hotel por volta das 21h30 (de Brasília).

Segundo o Centro Sismológico Nacional (CSN) da Universidade do Chile, os tremores atingiram a magnitude 5.3 na Escala Richter, que vai de zero até valor infinito (mas nunca foi registrado tremor superior a 10 graus), a 32 quilômetros de profundidade. O CSN classificou o tremor como de média magnitude no epicentro. Não houve registros de danos pessoais e de infraestrutura na região de Coquimbo.

Cruzeiro e Palestino se enfrentam às 21h30 (de Brasília), nesta quinta-feira (24), no Estádio Francisco Rumoroso, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O time chileno tem sede na capital Santiago, mas foi obrigado a transferir a partida para Coquimbo, a 460 quilômetros de distância. O estádio do clube, La Cisterna, foi vetado pela Confederação Sul-Americana, e o Estádio Nacional, em Santiago, está passando por reformas.

Mushuc Runa dispara na liderança do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana

Na abertura da terceira rodada do Grupo E, nessa quarta-feira (23), o Mushuc Runa derrotou o Unión de Santa Fé por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador. Foi a terceira vitória da equipe equatoriana, que lidera com nove pontos. Unión e Palestino estão com três, e o Cruzeiro é o lanterna, sem nenhum ponto.