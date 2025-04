Gabigol e Dudu devem estar no misto do Cruzeiro; veja opções de Jardim

O Cruzeiro enfrenta o Palestino nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, em Coquimbo, no Chile, às 21h30 (de Brasília), precisando da vitória para se manter na briga pela classificação para as oitavas de final ou para o play-off que definirá mais oito classificados. A Raposa perdeu os dois primeiros jogos e está na lanterna do Grupo E.

O técnico Leonardo Jardim, no entanto, já anunciou que, por causa do desgaste físico que observou na derrota para o Red Bull Bragantino, domingo (20), pelo Brasileirão, vai ter de poupar titulares na partida pela Sul-Americana. Como a situação da equipe na competição não é boa, o treinador não deve escalar um time totalmente reserva.

A maior expectativa é quanto à presença dos atacantes Gabigol e Dudu. Os dois perderam vaga no time titular desde o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, há 10 dias, e podem voltar diante do Palestino.

O goleiro Cássio, que reclamou de dores musculares durante as duas últimas partidas, contra Bahia e Red Bull Bragantino, também pode ficar de fora. O problema é que a atuação de Léo Aragão na derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, pelo Mineiro, não deixou boa impressão na estreia de Leonardo Jardim.

Os laterais-direitos Fagner e William, que não enfrentaram o Bragantino por causa de cansaço muscular, não viajaram com a delegação para o Chile e continuam de fora. Como a improvisação de Jonathan Jesus não deu certo em Bragança Paulista (SP), Leonardo Jardim poderá optar por outro jogador para a posição, como o volante Lucas Romero.

Jonathan Jesus pode ser aproveitado na zaga, ao lado de Fabrício Bruno, que, suspenso, não poderá enfrentar o Vasco, domingo (27), pelo Brasileirão, em Uberlândia. Na lateral-esquerda, Kaiki está em boas condições físicas e deve continuar como titular. O jovem Kauã Prates, de 16 anos, é opção.

No meio-campo, Lucas Romero seria poupado, mas deve ser improvisado na lateral direita. Lucas Silva e Christian, que foram titulares nos últimos três jogos, podem permanecer na equipe, já que atuaram pouco na temporada. Matheus Pereira, que vem de quatro jogos seguidos, também não viajou para o Chile.

Dudu entrou no segundo tempo nos últimos três jogos do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico tem várias opções para o ataque do Cruzeiro, além de Gabigol e Dudu

No ataque, além de Gabigol e Dudu, Leonardo Jardim tem várias opções para poder poupar Wanderson e Kaio Jorge. Os argentinos Lautaro Diaz e Dinenno estão recém-recuperados de problemas físicos. Bolasie voltou a treinar após reclamar de inflamação no joelho direito. E Marquinhos foi pouco escalado pelo técnico português.

A delegação do Cruzeiro viajou nesta quarta-feira (23) para o Chile, após o treinamento na Toca da Raposa pela manhã. Do Chile, o Cruzeiro segue direto para Uberlândia, onde enfrenta o Vasco, no domingo (27).