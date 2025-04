SAF do Cruzeiro divulga balanço de 2024 com aumento da dívida

A SAF do Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira (23), o balanço financeiro do ano de 2024. O clube teve aumento da receita, mas também de despesas, e a dívida aumentou de R$ 903,3 milhões para R$ 1,31 bilhão.

Até abril de 2024, a SAF do Cruzeiro era comandada por Ronaldo Fenômeno. No fim de abril, o ex-jogador vendeu as ações do clube para o empresário Pedro Lourenço. Dez por cento da SAF pertencem à associação, atualmente presidida por Lidson Potsch.

Segundo o relatório, em 2024, o Cruzeiro teve receita operacional líquida de R$ 282,713 milhões – um aumento em relação aos R$ 207,683 milhões registrados no ano anterior.

A maior fonte de renda do clube foram direitos de transmissão e premiações, principalmente com o vice da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro também registrou aumento nas receitas referentes a patrocínios, bilheteria, royalties e licenciamento e no programa Sócio 5 Estrelas.

Veja as principais receitas da SAF do Cruzeiro em 2024:

Direitos de transmissão e premiações: R$ 138,1 milhões (aumento de 35,7%) Patrocínios: R$ 57,9 milhões (aumento de 19,1%) Bilheteria: R$ 51,1 milhões (aumento de 78,4%) Sócio Torcedor: R$ 32,4 milhões (aumento de 4,49%) Royalties e licenciamentos: R$ 15,4 milhões (aumento de 30,1%) Mecanismo de solidariedade Fifa: R$ 10,9 milhões

As despesas do Cruzeiro também aumentaram. Durante o ano, o clube investiu mais de R$ 200 milhões em reforços para o time masculino profissional, além de pagamento com salários, direitos de imagem e encargos trabalhistas.

A SAF pagou ainda R$ 37,5 milhões referentes ao plano de Recuperação Judicial da associação. Ao todo, o custo das atividades esportivas passou de R$ 176,2 milhões em 2023 para R$ 395 milhões em 2024.

O patrimônio líquido da SAF subiu de R$ 347,965 milhões para R$ 363,620 ao fim do último ano. O Cruzeiro também superou de forma antecipada a meta de R$ 350 milhões em receitas previstas no acordo de acionistas para ser cumprida até 2027 — atingindo esse valor já com os resultados combinados de 2023 e 2024.

Balanço revela receita da SAF do Cruzeiro com venda de jogadores

No balanço financeiro divulgado pelo Cruzeiro, também estão relacionadas as vendas realizadas em 2024. A maior negociação foi do atacante Arthur Gomes (foto), com o Dínamo Moscou, da Rússia, que rendeu ao clube R$ 19,3 milhões. A venda de Bruno Rodrigues para o Palmeiras, pôs nos cofres do clube quase R$ 5 milhões. O atacante Rafael Elias foi outro jogador que deu bom lucro para a SAF: foram R$ 7,43 milhões, pagos pelo Kyoto Sanga, do Japão.