Cruzeiro viaja para o Chile sem o camisa 10 e com quatro garotos

O meia Matheus Pereira e os laterais-direitos Fagner e William não viajaram com a delegação do Cruzeiro para Coquimbo, no Chile, onde a equipe enfrenta o Palestino, nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). E quatro garotos da equipe Sub-20 estão na delegação: o zagueiro Janderson, o lateral Kauã Prates, o volante Murio Rihkman e o atacante Kaique Kenji.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim, no domingo (20), após a derrota para o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, anunciou que teria de poupar alguns titulares do jogo contra o Palestino, por causa do desgaste físico.

Os laterais Fagner e William já não jogaram em Bragança Paulista por causa de cansaço muscular e continuam de fora da equipe, criando um problema para Leonardo Jardim, já que o zagueiro Jonathan Jesus, improvisado, não foi bem na partida contra o Bragantino.

continua após a publicidade

O meia Matheus Pereira voltou a ser titular da equipe nas últimas quatro partidas, após um período afastado, principalmente dos jogos fora de Belo Horizonte, por causa do nascimento do primeiro filho, além da negociação frustrada com o Zenit, da Rússia, no fim de fevereiro.

Um dos garotos da base do Cruzeiro disputou a final da Sul-Americana

Entre as novidades na delegação do Cruzeiro, o atacante Kaique Kenji, de 19 anos, filho do ex-lateral Kléber, é quem tem mais experiência no time profissional. Ele disputou cinco jogos no ano passado, inclusive a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina, em Assunção. Mas, nesta temporada, atuou apenas na equipe Sub-20.

continua após a publicidade

Kaique Kenji entrou no jogo contra o Racing, na final da Sul-Americana de 2024 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro Janderson, de 19 anos, ficou no banco de reservas em três jogos, mas ainda não estreou com a camisa do Cruzeiro. O lateral-esquerdo Kauã Prates, de 16 anos, passou a treinar entre os profissionais recentemente, após a conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17, com a Seleção Brasileira, mas foi relacionado para duas partidas pelo Campeonato Mineiro. O volante Murilo Rihkman, de 19 anos, está tendo suas primeiras oportunidades agora.