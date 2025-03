Técnico do Cruzeiro prepara equipe para maratona de jogos

Recém-chegado ao futebol brasileiro, o técnico do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim, já se prepara para a maratona de jogos própria do calendário dos clubes do país. A partir da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão, a Raposa não terá mais folga durante as semanas até o início de junho. Serão 19 partidas em dois meses.

- Tenho certeza que, com jogos de três em três dias ou quatro em quatro dias, vamos ter que alterar alguns jogadores de forma a ter uma equipe competitiva – avisou Leonardo Jardim, em entrevista à “TV Cruzeiro”, após o jogo-treino com o Botafogo, sábado (15), no Engenhão.

Leonardo Jardim está aproveitando o período sem jogos, desde a eliminação no Campeonato Mineiro, em 22 de fevereiro, para preparar a equipe para as próximas competições:

- Sabemos que o Brasileirão tem muitos jogos, temos jogos internacionais, a taça (referindo-se à Copa do Brasil)… Sabemos que jogamos de quatro em quatro dias e precisamos de um elenco com soluções. É isso que estamos fazendo, criando soluções – afirmou o técnico do Cruzeiro.

O treinador demonstra confiança no elenco que encontrou no clube – o único pedido que fez foi atendido pela diretoria com a contratação do atacante Wanderson, do Internacional:

- Eu acredito que os atletas que estão no Cruzeiro estão porque têm qualidade. Se não tivessem qualidade, não estavam. Se estão aqui, é com o objetivo de competir, ganhar posição e jogar – disse Leonardo Jardim.

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, revelou que fez acordo com Leonardo Jardim para que o técnico avalie o elenco até a parada do Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa em meados de junho, quando novas contratações poderão ser feitas.

Veja a sequência de jogos do Cruzeiro a partir da estreia no Brasileiro:

29/03: Mirassol – Brasileiro – casa 02/04: Unión Santa Fé – Sul-Americana – fora 06/04: Internacional – Brasileiro - fora 09/04: Mushuc Runa – Sul-Americana - casa 13/04: São Paulo – Brasileiro - fora 16/04: Bahia – Brasileiro - casa 20/04: Red Bull Bragantino – Brasileiro - fora 23/04: Palestino – Sul-Americana - fora 27/04: Vasco – Brasileiro - casa 30/04: Jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil 04/05: Flamengo – Brasileiro - casa 07/05: Mushuc Runa – Sul-Americana - fora 11/05: Sport – Brasileiro - fora 14/05: Palestino – Sul-Americana - casa 18/05: Atlético-MG – Brasileiro - casa 21/05: Jogo de volta pela 3ª fase da Copa do Brasil 25/05: Fortaleza – Brasileiro - fora 28/05: Unión Santa Fé – Sul-Americana - casa 01/06: Palmeiras – Brasileiro – casa

Foram consideradas as datas bases das competições, conforme divulgado pela CBF e Conmebol.