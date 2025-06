Os jogadores do Cruzeiro voltam a treinar na Toca da Raposa na manhã deste domingo (29). Será o terceiro dia de atividade depois do retorno das férias na sexta-feira (27). Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, a equipe celeste a jogar pela competição no dia 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada.

Agenda

Durante o período de 15 dias de treinamento até a partida contra o Grêmio, o Cruzeiro vai disputar a Vitória Cup, em Cariacica (ES). Na quinta-feira (3), o adversário será o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade. No domingo (6), a Raposa joga contra outro argentino, o Banfield, também no Kleber Andrade.

Biometria facial obrigatória

O torcedor do Cruzeiro, independentemente de ser ou não sócio 5 Estrelas, já pode fazer o cadastramento da biometria facial para ter acesso aos jogos no Mineirão. O cadastro é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. A nova tecnologia já será exigida na partida contra o Grêmio, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro.

Um momento na história do Cruzeiro

Há 48 anos, o ídolo Wilson Piazza (foto) disputava a última partida pelo Cruzeiro e da carreira: a vitória por 2 a 0 sobre o Esab, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. No entanto, não houve uma despedida formal. Aos 34 anos, já vereador em Belo Horizonte, com contrato no fim, o capitão na conquista da Libertadores de 1976 enfrentava problemas físicos e vinha sendo pouco aproveitado na equipe, tanto pelo técnico anterior, Zezé Moreira, quanto o então treinador, Yustrich.

Resultado e próximos jogos do Sub 20

O Cruzeiro manteve o aproveitamento de 100% em seis jogos pelo Campeonato Mineiro Sub-20, com a vitória por 2 a 0 sobre o Villa Real, neste sábado (28), na Toca da Raposa 1. Os gols foram de Baptistella e Navarro. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Uberaba, no Uberabão, sábado (5). Antes, na quarta-feira (2), joga contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do Cruzeiro

