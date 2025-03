Definidos os adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana

Palestino, do Chile, Unión Santa Fé, da Argentina, e Mushuc Runa, do Equador serão os adversários do Cruzeiro no Grupo E da primeira fase da Copa Sul-Americana. A definição ocorreu em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. A estreia da Raposa, vice-campeã do ano passado, será contra o Unión de Santa Fé, na Argentina, na data-base de 2 de abril.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Na sequência, o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, dia 9 de abril, no Mineirão; o Palestino, dia 23 de abril, em Santiago; o Mushuc Runa, dia 7 de maio, no Equador; o Palestino, dia 14 de maio, no Mineirão; e o Unión Santa Fé, em 28 de maio, também no Mineirão. Posteriormente, a Conmebol vai definir a data exata e o horário das partidas.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

continua após a publicidade

Essa será a oitava participação do Cruzeiro na história da competição. Com exceção do vice-campeonato do ano passado, quando perdeu o título para o Racing, as campanhas não foram boas. Em 2003, na primeira participação de times brasileiros na Sul-Americana, a Raposa foi eliminada na fase inicial, num grupo com Palmeiras e São Caetano.

No ano seguinte, o Cruzeiro passou pelo Goiás no primeiro confronto, mas foi eliminado pelo Internacional. Em 2005, novamente passou pela primeira fase, contra o Juventude, mas caiu diante do Vélez Sarsfield. Em 2006, a Raposa foi eliminada pelo Santos, nos pênaltis, na fase preliminar. Na edição seguinte, o algoz foi o Goiás.

continua após a publicidade

➡️Qual o time mais valioso da Copa Sul-Americana?

No ano passado, o Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana para o Racing

O Cruzeiro voltou à Sul-Americana somente em 2017, quando foi eliminado pelo Nacional, do Paraguai, nos pênaltis, logo no primeiro confronto. No ano passado, a equipe celeste se classificou em primeiro lugar no grupo com Universidad Católica, do Equador, Unión La Calera, do Chile, e Alianza, da Colômbia. Na sequência, eliminou Boca Juniors, Libertad, do Paraguai, e Lanús para chegar à final contra o Racing.

No total, são 29 partidas do Cruzeiro na competição, com 13 vitórias, sete empates e nove derrotas. Foram 34 gols marcados e 30 sofridos.