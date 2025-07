O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, segue comandando a preparação da equipe para o segundo semestre da temporada. Nesta terça-feira (1º), os jogadores treinam apenas no período da manhã, na Toca da Raposa. O próximo jogo oficial da Raposa será dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. Depois serão mais cinco jogos até o fim do mês.

Agenda

Nesta semana, o Cruzeiro disputa dois jogos pela Vitória Cup, em Cariacica (ES). Na quinta-feira (3), a equipe celeste enfrenta o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, às 20h. No domingo (6), o adversário será outro argentino, o Banfield, também no Kleber Andrade, às 16h. A viagem para o Espírito Santo será na quarta-feira (2).

Atacante Gabigol em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Venda de ingressos para jogos do Cruzeiro

A venda de ingressos para os jogos da Vitória Cup está sendo feita pelo site bilheteriadigital.com. O preço é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (entrada social, com doação de um quilo de alimento não-perecível). Os bilhetes para a partida contra o Grêmio, dia 13, no Mineirão, começaram a ser vendidos para os sócios-torcedores. Vale lembrar que será exigida a biometria facial para o jogo contra o tricolor gaúcho e o cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br.

Futebol Feminino de férias

As Cabulosas curtem o merecido descanso após a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro terminou em primeiro lugar, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O retorno será em 7 de julho, e, nas quartas de final do Brasileiro, a equipe enfrenta o Bragantino no dia 10 de agosto, fora de casa, e no dia 17, no Independência, às 10h30.

Próximos jogos do Cruzeiro

Estes são os próximos jogos do Cruzeiro: