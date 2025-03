Cruzeiro: atacante é novidade em treino na Toca da Raposa

O atacante argentino Dinenno foi a novidade no treino do Cruzeiro, nesta segunda-feira (17), na Toca da Raposa, na reapresentação dos jogadores após o jogo-treino de sábado (15), com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, o jogador participou pela primeira vez de uma atividade com bola, com os companheiros de equipe.

- O atacante Dinenno está evoluindo gradualmente na preparação para o seu retorno aos gramados. Nesta segunda, “El comandante” participou de uma pequena parte do treino junto com os companheiros – postou o clube na rede X.

O Departamento Médico do Cruzeiro, no entanto, ainda não estipula um prazo para que Dinenno esteja à disposição do técnico Leonardo Jardim. O atacante está afastado dos jogos desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, no empate por 0 a 0 com o Internacional, em 28 de agosto do ano passado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado no início da temporada passada, Dinenno enfrentou uma série de problemas médicos em 2024. O atacante sofreu, nos meses de abril e maio, edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Voltou a jogar em julho e no mês seguinte teve a contusão no joelho direito.

Com contrato até dezembro de 2026, Dinenno, de 30 anos, disputou 22 jogos e marcou oito gols com a camisa do Cruzeiro – ele foi o vice-artilheiro da equipe em 2024, atrás apenas de Matheus Pereira, que fez 11.

Cruzeiro faz jogo-treino nesta terça-feira (18), na Toca da Raposa

O técnico Leonardo Jardim comanda mais um jogo-treino nesta terça-feira (18): o adversário será o Pouso Alegre, que se prepara para a Série D do Brasileiro e é dirigido pelo ex-volante Henrique. No sábado (22), haverá amistoso com o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).