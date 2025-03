Veja possíveis adversários de Atlético-MG e Cruzeiro na Sul-Americana

Atlético-MG e Cruzeiro conhecem nesta segunda-feira (17) os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio será realizado na sede da Confederação Sul-Americana em Luque, no Paraguai, às 20h (de Brasília). Os dois clubes são cabeças de chave e estão no pote 1, com as equipes melhores colocadas no ranking da Conmebol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Também estão no pote 1 América de Cali-COL, Defensa y Justicia-ARG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG e Lanús-ARG. O regulamento da competição não permite que equipes do mesmo país se enfrentem na fase de grupos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Veja a composição de cada pote e os possíveis adversários de Atlético-MG e Cruzeiro na Sul-Americana:

Pote 2

Vasco Caracas-VEN Godoy Cruz-ARG Guaraní-POR Huracán-ARG Palestino-CHI Unión Española-CHI Universidad Católica-EQU

Pote 3

Academia Puerto Cabello-VEN

Cerro Largo-URU

Cienciano-PER

Nacional Potosí-BOL

Once Caldas-COL

Racing-URU

Sportivo Luqueño-PAR

Unión-ARG

Pote 4

Corinthians

Vitória

Atlético Grau-PER

Boston River-UR

Deportes Iquique-CHI

San José-BOL

Melgar-PER

Mushuc Runa-EQU

As 32 equipes da Copa Sul-Americana serão divididas em oito grupos de quatro times cada. Nesta primeira fase, cada time faz três jogos em casa e três fora. O período previsto para esses jogos vai de 2 de abril a 28 de maio.

continua após a publicidade

Apenas o primeiro colocado de cada chave se classifica diretamente para as oitavas de final. Os oito times que terminarem em segundo lugar vão enfrentar os oito terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito classificados para as oitavas de final.

As oitavas de final, quartas de final e semifinal da Sul-Americana serão disputadas em duelos de ida e volta. A final, em jogo único, está marcada para 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Na solenidade desta segunda-feira, a Conmebol também vai divulgar a premiação da competição.