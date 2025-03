Técnico do Cruzeiro está com três problemas médicos na equipe

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, a pouco mais de uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Mirassol, no Mineirão, trabalha com três ausências nos treinamentos na Toca da Raposa. O atacante Bolasie é o mais recente problema médico da equipe, enquanto Japa e Dinenno finalizam longo período de recuperação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Bolasie não participa das atividades normais desde a sexta-feira (14) e ficou de fora dos jogos-treinos com o Botafogo, sábado (15), no Engenhão, e com o Pouso Alegre, terça-feira (18), na Toca.

Leonardo Jardim explicou o problema de Bolasie, em entrevista coletiva na Toca da Raposa:

- É um jogador que estava trabalhando normalmente conosco, mas sentiu uma inflamação de uma cirurgia que ele fez há alguns anos. Preferimos descansá-lo por uma semana, de forma que essa inflamação consiga ser reduzida e, quando ele voltar, volte sem dores e incômodo – afirmou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Em 2016, quando defendia o Everton, da Inglaterra, o jogador franco-congolês passou por cirurgia no joelho direito para correção de rompimento ligamentar e ficou em recuperação por mais de um ano.

A expectativa é que Bolasie volte aos treinos normais na Toca da Raposa já no início da próxima semana. Portanto, ele ficará de fora também do amistoso do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, sábado (22), às 18h30, em Bragança Paulista (SP).

continua após a publicidade

Atacante Dinenno está perto de voltar a atuar pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Japa e Dinenno estão em fase final de recuperação no Cruzeiro

Leonardo Jardim também falou da recuperação do meia Japa e do atacante Dinenno, que estão na transição física no campo, após liberação do departamento médico.

- Japa e Dinenno vêm de dois problemas físicos desde antes da minha chegada. Uma lesão muscular do Japa e uma cirurgia do Dinenno. Somente nesta semana estão começando a integrar o grupo em pequenos exercícios sem contato. O Japa ainda não, talvez daqui uma semana. São jogadores que, nos próximos 15 dias ou três semanas, vamos contar com eles para jogos oficiais. Eles ainda têm que fazer seus períodos de preparação – afirmou.

➡️Tribunal define data de julgamento de Gabigol

O meia Japa se recupera de grave contusão na coxa esquerda e ainda não jogou este ano. Dinenno sofre lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto do ano passado. O zagueiro João Marcelo é um problema mais grave. Ele sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito, em fevereiro, e deve voltar a jogar somente na próxima temporada.