O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) marcou para os dias 3 e 4 de abril o julgamento do recurso de Gabigol, acusado de tentativa de fraude em exame antidoping em 2023. Atualmente no Cruzeiro, o atacante foi condenado em primeira instância em março do ano passado, quando ainda atuava pelo Flamengo. A audiência será realizada na Suíça.

Punido há quase um ano, o Gabriel conseguiu efeito suspensivo para seguir atuando até que o recurso contra Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal fosse julgado. Caso seja considerado culpado novamente, o jogador terá de cumprir o restante da pena imputada na primeira decisão, que vai até o fim de abril.

Relembre o caso

Gabigol foi condenado em março do ano passado à suspensão de dois anos por uma tentativa de fraude em exame antidoping. Em uma decisão apertada a favor da suspensão, o atacante foi punido pela Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) com cinco votos a quatro. A pena do atacante é contada a partir do dia 8 de abril de 2023, quando ocorreu a coleta de exames no CT do Flamengo.

Gabriel Barbosa foi acusado de infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que indica "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". Relatos do TJD-AD contam que o jogador teria desrespeitado agentes e não seguido os procedimentos corretos dos exames. Um deles seria realizar um dos exames após duas horas de repouso de atividades físicas, o que não teria sido cumprido por Gabigol no Flamengo. Outros jogadores fizeram o exame antes do treino.

Gabriel teria ignorado os responsáveis pelo exame antes das atividades e depois ido almoçar, sendo desrespeitoso com os funcionários do órgão. Quando realizou o teste, o jogador não teria respeitado os procedimentos corretos, como tampar o vaso coletor após terminar de usá-lo.

O processo realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) acontece, normalmente, sem aviso. Gabigol estaria irritado por, segundo ele, estar constantemente nas listas para os testes no Flamengo. O caso ocorreu antes da final do Carioca de 2023, contra o Fluminense. O atacante foi notificado pela primeira vez sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio daquele ano.

