Cruzeiro: Leonardo Jardim promete time que joga para ganhar

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, garantiu que o Cruzeiro será uma equipe ofensiva nas próximas competições que vai disputar, o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), na Toca da Raposa, o treinador português revelou como está armando a Raposa para o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

- Tive a felicidade de treinar equipes que buscam a primeira posição, que jogam sempre para ganhar. É essa cultura de jogar para ganhar, de jogar para frente é a cultura que temos de desenvolver. Tem de respeitar o adversário, mas tem de ser uma equipe organizada, que procura a bola, que força erros para o adversário nos entregar a bola. Sempre com a condição de ser superior ao adversário – afirmou Leonardo Jardim.

Apesar de falar em equipe ofensiva, Leonardo Jardim garante que não se descuida da parte defensiva:

- Gosto de defender com 11 jogadores: o guarda-redes e mais 10. Não quero dizer que sejam todos de marcação. Mas que tenham função dentro de campo, sejam efetivos e permitam que a equipe tenha um equilíbrio constante. Não podemos ter três jogadores à frente da linha da bola e deixar o adversário jogar dez contra sete. Temos de ter equilíbrio para defender para o adversário não obter vantagem. O Monaco tinha quatro avançados, mas, quando não tinha a bola, eles voltavam e fechavam o castelo – explicou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim lembrou de Flamengo e Paris Saint-Germain para falar da organização que exige em campo:

- Eu estou falando de uma equipe como um todo, porque eu acredito que uma equipe defende como um todo e é organizada como um todo. Vocês sabem muito bem, em 1995, Edmundo, Romário e Sávio não fizeram a equipe campeã. Neymar, Mbappé e Messi não fizeram o Paris ganhar a Liga dos Campeões. O futebol tem que ser organizado, temos que ter talento, mas também temos que ter marcação, temos que ter organização e é isso que estamos desenvolvendo – completou.

➡️Técnico revela que Cruzeiro não terá titulares absolutos

Leonardo Jardim admite que o Cruzeiro começa atrás de outras equipes no Brasileirão

O técnico do Cruzeiro avalia que a equipe precisa melhorar para ter condições de disputar o título brasileiro neste ano:

- Com certeza, não estamos no nível de outras equipes. Temos que ser conscientes, e eu não gosto de falsas expectativas. Existem equipes no Brasileirão que estão, neste momento, mais bem preparadas, porque têm tido um percurso de dois, três anos. O Botafogo é o campeão, o Palmeiras mostrou muita força nos últimos anos, o Flamengo possui um elenco com bom rendimento nos últimos anos. Mas cremos ser uma equipe neste nível. Queremos fazer essa evolução crescente, mas ganhando para a equipe ter consistência em termos de futuro e presente – afirmou Leonardo Jardim.