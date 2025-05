Retrospecto no Serra Dourada desafia Cruzeiro na Copa do Brasil

O Cruzeiro enfrenta o Vila Nova-GO, nesta quinta-feira (22), às 19h, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, no Serra Dourada, estádio em que já atuou 31 vezes e onde tem um retrospecto ruim. Foram apenas 10 vitórias, sete empates e 14 derrotas em partidas contra Vila Nova-GO, Goiás e Atlético-GO.

Como venceu o primeiro jogo no Mineirão por 2 a 0, em 1º de maio, o Cruzeiro poderá perder por um gol de diferença para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se for derrotado por dois gols, haverá disputa de pênaltis. Para se classificar, o time goiano precisa vencer por três gols de vantagem.

Cruzeiro venceu o jogo no Mineirão contra o Vila Nova-GO por 2 a 0 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Curiosamente, o Cruzeiro não atua no Serra Dourada, fundado em 1975 e de propriedade do Governo Estadual, há quase seis anos. A última partida lá foi em 30 de setembro de 2019, quando perdeu para o Goiás por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021 e 2023, a Raposa enfrentou o Goiás pela Série B do Brasileiro, mas os jogos foram na Serrinha, o estádio Hailé Pinheiro.

Também pela Série B, em 2021 e 2002, o Cruzeiro jogou contra o Vila Nova-GO em Goiânia, mas no estádio do Tigre, o Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Pelo Brasileirão do ano passado, a equipe celeste derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly – a capital goiana ainda conta, para jogos pelo Brasileirão, com o estádio Olímpico Pedro Ludovico.

O penúltimo jogo no Serra Dourada foi a última vez que o Cruzeiro venceu no maior estádio de Goiânia, há quase 10 anos. Em 25 de outubro de 2015, a Raposa derrotou o Goiás por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Se o retrospecto geral do Cruzeiro no Serra Dourada é negativo, especificamente contra o Vila Nova-GO a vantagem é celeste. São quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O primeiro jogo da Raposa no estádio foi contra o Vila Nova-GO: vitória por 1 a 0, em 23 de setembro de 1979, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja o desempenho do Cruzeiro no Serra Dourada contra os três maiores clubes de Goiânia: