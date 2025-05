Fabrício Bruno tem bons números nas últimas partidas do Cruzeiro

A boa atuação no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, não foi um desempenho isolado do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Levantamento feito pelo Sofascore, aplicativo de resultados e estatísticas do futebol brasileiro, mostra o bom rendimento nas últimas cinco partidas do jogador que está na pré-lista do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Fabrício Bruno teve 88% de acerto nos passes, 58 ações defensivas, ganhou 20 dos 29 duelos disputados e 10 das 16 disputas aéreas, além de não ter sofrido nenhum drible nas partidas contra Atlético-MG (0 a 0), Sport (4 a 0), Mushuc Runa (1 a 1), Flamengo (2 a 1) e Vila Nova-GO (2 a 0).

Para o zagueiro, o Cruzeiro merecia ter vencido o clássico de domingo (18):

- Sem dúvida, a gente sai daqui com o sentimento de tristeza por tudo que criou dentro do jogo. Tivemos amplo controle do jogo, só faltou o gol - afirmou Fabrício Bruno.

Lance entre Fabrício Bruno e Lyanco no segundo tempo do clássico de domingo (18) (Foto: Reprodução X)

Fabrício Bruno está na expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti

O zagueiro do Cruzeiro está na primeira pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. A relação conta com 50 nomes e, no dia 26, o italiano vai divulgar, no Rio de Janeiro, os 23 convocados para seus primeiros jogos no cargo, contra Equador e Paraguai, respectivamente nos dias 5, em Guayaquil, e 10 de junho, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Fabrício Bruno, em 2024, quando ainda atuava pelo Flamengo, foi convocado três vezes e disputou duas partidas pela Seleção Brasileira. Em março, o zagueiro fez parte da primeira convocação de Dorival Júnior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, na Europa. Fabrício Bruno foi titular nos dois jogos: vitória por 1 a 0 sobre os ingleses e empate por 3 a 3 com os espanhóis.

continua após a publicidade

Em agosto, Fabrício Bruno foi chamado para os jogos pelas Eliminatórias contra Equador (1 a 0), em Curitiba, e Paraguai (0 a 1), em Assunção, depois da contusão de Éder Militão nos treinos. E em setembro esteve na convocação para as partidas contra Chile (2 a 1), em Santiago, e Peru (4 a 0), em Brasília, também após contusão de Éder Militão e Bremmer. Nesses jogos, no entanto, o zagueiro ficou apenas no banco. Depois que voltou ao Cruzeiro, Fabrício Bruno, de 29 anos, ainda não foi convocado para a Seleção Brasileira.