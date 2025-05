Invencibilidade confirma evolução do Cruzeiro de Leonardo Jardim

O Cruzeiro conseguiu, com o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, atingir sequência de sete jogos invicto na temporada, marca que não obtinha desde 2022. A última derrota foi para o Palestino por 2 a 1, em 24 de abril, pela Copa Sul-Americana, em Coquimbo, no Chile, com time misto.

Mais que estabelecer uma marca que não alcançava havia cinco anos, quando ficou 16 jogos sem perder na Série B do Brasileirão, sob o comando do técnico Paulo Pezzolano (foram nove vitórias e sete empates), o Cruzeiro confirmou a evolução do desempenho da equipe com o técnico Leonardo Jardim.

Desde que o treinador português definiu uma formação ideal, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro cresceu de rendimento e, em 11 jogos, obteve seis vitórias, três empates e duas derrotas.

A escalação que todo torcedor já sabe de cor é: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Leonardo Jardim definiu a formação ideal para o time do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Nessa sequência de sete jogos sem derrota, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia, essa formação foi modificada apenas por suspensão, para poupar alguns titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, no Mineirão, pela Copa do Brasil, e nas duas partidas pela Copa Sul-Americana, contra Mushuc Runa e Palestino, em que foi escalada uma equipe reserva.

O zagueiro Fabrício Bruno estava suspenso no jogo contra o Vasco, e o volante Lucas Romero, diante do Sport, ambos pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o meia Matheus Pereira está fora do próximo jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão, domingo (25), contra o Fortaleza, no Castelão, às 20h30.

O atacante Kaio Jorge destaca a importância do trabalho de Leonardo Jardim para essa evolução do Cruzeiro na temporada:

- Antes da chegada do professor Jardim, a equipe estava meio confusa. Ele chegou e arrumou a casa. Vem dando confiança para alguns jogadores. Estamos fazendo uma belíssima campanha. Ele é um paizão e tenho certeza que vamos alcançar grandes coisas nesta competição – afirmou o jogador, após o jogo com o Atlético-MG.

O Cruzeiro tentará ampliar a invencibilidade de sete partidas na quinta-feira (22), contra o Vila Nova-GO, às 19h, no Serra Dourada, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa venceu no Mineirão por 2 a 0 e poderá perder por um gol de diferença para se classificar para as oitavas de final.