Retrospecto do Cruzeiro contra Sport na Ilha do Retiro é ruim

O Cruzeiro terá um desafio à parte na partida de domingo (11), contra o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. O retrospecto da Raposa na casa do adversário é muito ruim e há 10 anos que a equipe celeste não volta de Recife com uma vitória sobre o Leão da Ilha.

Em 21 partidas contra o Sport na Ilha do Retiro, o Cruzeiro venceu apenas seis. O número de empates e de derrotas é maior, respectivamente, sete e oito. Foram 17 gols do time mineiro e 21 da equipe pernambucana.

O primeiro confronto foi disputado em 8 de outubro de 1969 e o amistoso terminou sem gols. A última partida entre as duas equipes na Ilha do Retiro foi em 9 de outubro de 2022, e o Cruzeiro, já campeão da Série do B do Brasileiro, foi derrotado pelo Sport por 3 a 1.

Faz 10 anos que o Cruzeiro não vence o Sport na Ilha do Retiro. A última vitória foi em 16 de novembro de 2016, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, no entanto, os dois times se enfrentaram no estádio apenas três vezes. Houve empate por 1 a 1 em 2017 e por 0 a 0 no ano seguinte, além da derrota em 2022.

Cruzeiro é melhor no retrospecto geral e em Brasileiros

O retrospecto geral, no entanto, é amplamente favorável ao Cruzeiro. Em 45 confrontos, a Raposa venceu 22, empatou 13 e perdeu apenas 10. São 60 gols da Raposa e 31 do Leão. Também por Campeonatos Brasileiros, a vantagem é cruzeirense. Em 38 jogos, o Cruzeiro venceu 19, perdeu nove e empatou 10, sem contar os dois duelos pela Série B de 2022, em que cada time ganhou um.

Cruzeiro, de Leonardo Jardim, tenta quebrar jejum na Ilha do Retiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Neste Brasileirão, o Cruzeiro também está em vantagem. É o quarto colocado, com 13 pontos em sete rodadas, enquanto o Sport é o lanterna, com apenas dois, e ainda busca a primeira vitória.