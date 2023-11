O técnico Paulo Autuori, anunciado como interino pelo Cruzeiro nesta terça-feira (14), revelou os motivos por ter aceitado treinar a Raposa mesmo após ter dito em agosto que não exerceria mais o cargo de treinador no Brasil. O então diretor técnico ocupa a vaga deixada por Zé Ricardo, demitido após a derrota contra o Coritiba, que afundou a equipe no Z4 do Brasileirão.