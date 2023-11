Lucas Silva foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo na partida contra o Coritiba, neste sábado (11), na Vila Capanema, após dividida com Andrey. O volante deixou a partida com muitas dores no joelho e, apesar de ter recebido atendimento inicial em campo, precisou ser retirado de maca. Filipe Machado entrou em seu lugar.