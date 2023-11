Autuori, que esta no clube mineiro desde agosto de 2023, assume com o objetivo de evitar o rebaixamento à Série B. Em comunicado, a Raposa informou que "após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica.