Para torcedores, Brasileirão tem importância secundária no ano do Cruzeiro

O Cruzeiro iniciará nesta quinta-feira (29) sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026. A equipe busca o título que não vence há 12 anos, desde 2014. No entanto, para os torcedores, o troféu não deve ser a prioridade do clube na temporada.

Em pesquisa realizada no canal de Whatsapp Lance! Cruzeiro, a torcida celeste elegeu a Libertadores como principal objetivo para 2026, com 58,3% dos votos.

O Brasileirão veio em segundo lugar, com 22,4% dos votos dos cruzeirenses. Por último, a Copa do Brasil aparece com uma porcentagem um pouco menor, registrando 19,1%.

Último título do Cruzeiro no Brasileirão

Em 2014, a Raposa encerrou o Campeonato Brasileiro com 80 pontos somados, 24 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 38.

Naquela ocasião, o elenco contava com grandes nomes como o goleiro Fábio, os meio-campistas Everton Ribeiro e Lucas Silva, e o atacante Marcelo Moreno. O grupo era comandado por Marcelo Oliveira.

Cruzeiro campeão brasileiro em 2014 (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Estreia do Cruzeiro no Brasileirão

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Atlético-MG.

A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).