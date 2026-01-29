Cruzeiro encaminha venda de destaque da Copinha para clube europeu

Terminada a Copinha, o Cruzeiro tem definido o futuro de diversos de seus atletas nesta semana. Recentemente, a equipe encaminhou a venda do atacante Fernando, melhor jogador da competição, para o Santa Clara, de Portugal.

O jogador chegou a ser alçado ao elenco profissional no início desta temporada e entrou em campo com Tite. No passado, ele também atuou na equipe principal em 2023 e em 2024.

Fernando já se despediu de seus amigos e tem compartilhado os momentos em suas redes sociais. A informação da negociação do Santa Clara com o Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!.

Fernando (Foto: Marco Galvão / Cruzeiro)

Carreira de Fernando

Fernando foi revelado pelo Água Santa e chegou ao Cruzeiro em 2022, por empréstimo. Depois de se destacar, assinou contrato definitivo em 2023 por três anos. Esse vínculo se encerraria no fim desta temporada. Sendo assim, se não o vendesse, a Raposa poderia perdê-lo de graça no fim da temporada.

O atacante ganhou suas primeiras oportunidades no elenco profissional em 2023, quando enfrentou o Flamengo. No ano seguinte, teve oportunidades, mas foi afastado por um ato de indisciplina e acabou emprestado à Ferroviária.

Na equipe do interior de São Paulo, disputou 12 partidas e marcou um gol. Posteriormente, passou por mais um empréstimo, para o Maringá, onde marcou um gol em cinco partidas.

No meio de 2025, foi reintegrado à base celeste e voltou a se destacar, tanto que foi usado por Tite nos primeiros jogos da temporada. Na campanha do bicampeonato da Copinha, foi o melhor jogador do torneio com quatro gols em seis confrontos.