Cruzeiro começa Brasileirão focado em subir de patamar
O Cruzeiro estreará no Brasileiro nesta quinta-feira
O Cruzeiro irá começar sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29), em partida contra o Botafogo. Nesta temporada, o grupo comandado por Tite e a SAF administrada por Pedro Lourenço buscam elevar o patamar da equipe e voltar a vencer o torneio.
Para esta temporada, a postura da Raposa no mercado seguiu sendo agressiva, mas muito mais estratégica. Os mineiros liberaram Gabigol para o Santos, abrindo espaço na folha salarial. Se um grande nome saiu, outro chegou. A equipe contratou Gerson impactando o mercado e vencendo uma queda de braço com o Zenit.
Na última temporada, o Cruzeiro conseguiu voltar a briga por títulos e passou perto em duas ocasiões. No Brasileirão, ficou com a terceira posição, atrás de Palmeiras e Flamengo. Já na Copa do Brasil, caiu na semifinal para o Corinthians, que viria a conquistar o torneio.
Quem chegou e quem saiu do Cruzeiro?
Na janela de transferência do fim de dezembro e de janeiro, a Raposa contratou três jogadores e o técnico Tite. Chegaram à Toca da Raposa II Gerson, Chico da Costa e o goleiro Matheus Cunha.
Por outro lado, deixaram o clube de Belo Horizonte Bolasie, que foi para a Chapecoense, e Gabigol, que acertou com o Santos por empréstimo. Atualmente, a tendência é que Ryan Guilherme também deixe o clube, em meio às negociações com o Rio Ave.
Elenco do Cruzeiro
Em meio a um elenco qualificado, o Cabuloso consegue mesclar atualmente experiência com juventude. Enquanto tem jogadores como Cássio, que tem 38 anos, também conta com jovens como Jonathan Jesus, de 21 anos. No clássico contra o Atlético-MG, jogo mais importante do ano antes do Brasileirão, a média do 11 inicial foi de 28,4 anos.
Goleiros
- 1 - Cássio
- 81 - Otávio
- 31 - Matheus Cunha
- x - Vitor Lamounier
Defensores
- 15 - Fabrício Bruno
- 25 - Lucas Villalba
- 34 - Jonathan Jesus
- 43 - João Marcelo
- 12 - William
- 23 - Fagner
- 2 - Kauã Moraes
- 6 - Kaiki
- 36 - Kauã Prates
- 44 - Bruno Alves
- 33 - Janderson
Meio-campistas
- 29 - Lucas Romero
- 16 - Lucas Silva
- 5 - Walace
- 8 - Matheus Henrique
- 88 - Christian
- 97 - Gerson
- 77 - Japa
- 35 - Murilo Rhikman
- 20 - Ryan Guilherme
- 10 - Matheus Pereira
- 75 - Rodriguinho
- 27 - Vitinho
- 37 - Baptistella
- 40 - Rhuan Gabriel
Atacantes
- 19 - Kaio Jorge
- 94 - Wanderson
- 11 - Arroyo
- 17 - Sinisterra
- 7 - Marquinhos
- 70 - Kaique Kenji
- 22 - Néiser Villareal
- 91 - Chico da Costa
- 57 - Rayan Lelis
O que esperar do Cruzeiro de Tite?
Com menos de um mês de trabalho, Tite já passou por alguns cenários na Toca da Raposa. O gaúcho passou pela grande expectativa desde o anúncio de sua contratação, pela empolgação na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia até a pressão após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.
Diferente do que aconteceu em trabalhos passados, Tite tem utilizado bastante a base neste início de temporada. O comandante jogou com jovens em três partidas em 2026, ganhando algumas peças e dando confiança a outras já conhecidas, como o aumento dos minutos ganhados por Japa.
Dentro de campo, o treinador não buscou uma ruptura completa com o modelo de jogo de Leonardo Jardim. O próprio comandante destacou que irá colocar suas ideias em campo progressivamente. Com isso, a Raposa segue pressionando muito seus adversários e tendo muita verticalidade nos ataques, mas já dá mostras de gostar mais de dominar a posse de bola
Por outro lado, o Cruzeiro segue com um problema que já viveu em 2025. O time celeste tem sofrido contra linhas baixas e também quando os rivais tentam pressionar a saída de bola.
