Cruzeiro começa Brasileirão focado em subir de patamar

O Cruzeiro irá começar sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quinta-feira (29), em partida contra o Botafogo. Nesta temporada, o grupo comandado por Tite e a SAF administrada por Pedro Lourenço buscam elevar o patamar da equipe e voltar a vencer o torneio.

Para esta temporada, a postura da Raposa no mercado seguiu sendo agressiva, mas muito mais estratégica. Os mineiros liberaram Gabigol para o Santos, abrindo espaço na folha salarial. Se um grande nome saiu, outro chegou. A equipe contratou Gerson impactando o mercado e vencendo uma queda de braço com o Zenit.

Na última temporada, o Cruzeiro conseguiu voltar a briga por títulos e passou perto em duas ocasiões. No Brasileirão, ficou com a terceira posição, atrás de Palmeiras e Flamengo. Já na Copa do Brasil, caiu na semifinal para o Corinthians, que viria a conquistar o torneio.

Quem chegou e quem saiu do Cruzeiro?

Na janela de transferência do fim de dezembro e de janeiro, a Raposa contratou três jogadores e o técnico Tite. Chegaram à Toca da Raposa II Gerson, Chico da Costa e o goleiro Matheus Cunha.

Por outro lado, deixaram o clube de Belo Horizonte Bolasie, que foi para a Chapecoense, e Gabigol, que acertou com o Santos por empréstimo. Atualmente, a tendência é que Ryan Guilherme também deixe o clube, em meio às negociações com o Rio Ave.

Elenco do Cruzeiro

Em meio a um elenco qualificado, o Cabuloso consegue mesclar atualmente experiência com juventude. Enquanto tem jogadores como Cássio, que tem 38 anos, também conta com jovens como Jonathan Jesus, de 21 anos. No clássico contra o Atlético-MG, jogo mais importante do ano antes do Brasileirão, a média do 11 inicial foi de 28,4 anos.

Elenco do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Goleiros

1 - Cássio

81 - Otávio

31 - Matheus Cunha

x - Vitor Lamounier

Defensores

15 - Fabrício Bruno

25 - Lucas Villalba

34 - Jonathan Jesus

43 - João Marcelo

12 - William

23 - Fagner

2 - Kauã Moraes

6 - Kaiki

36 - Kauã Prates

44 - Bruno Alves

33 - Janderson

Meio-campistas

29 - Lucas Romero

16 - Lucas Silva

5 - Walace

8 - Matheus Henrique

88 - Christian

97 - Gerson

77 - Japa

35 - Murilo Rhikman

20 - Ryan Guilherme

10 - Matheus Pereira

75 - Rodriguinho

27 - Vitinho

37 - Baptistella

40 - Rhuan Gabriel

Atacantes

19 - Kaio Jorge

94 - Wanderson

11 - Arroyo

17 - Sinisterra

7 - Marquinhos

70 - Kaique Kenji

22 - Néiser Villareal

91 - Chico da Costa

57 - Rayan Lelis

O que esperar do Cruzeiro de Tite?

Com menos de um mês de trabalho, Tite já passou por alguns cenários na Toca da Raposa. O gaúcho passou pela grande expectativa desde o anúncio de sua contratação, pela empolgação na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia até a pressão após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.

Diferente do que aconteceu em trabalhos passados, Tite tem utilizado bastante a base neste início de temporada. O comandante jogou com jovens em três partidas em 2026, ganhando algumas peças e dando confiança a outras já conhecidas, como o aumento dos minutos ganhados por Japa.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de campo, o treinador não buscou uma ruptura completa com o modelo de jogo de Leonardo Jardim. O próprio comandante destacou que irá colocar suas ideias em campo progressivamente. Com isso, a Raposa segue pressionando muito seus adversários e tendo muita verticalidade nos ataques, mas já dá mostras de gostar mais de dominar a posse de bola

Por outro lado, o Cruzeiro segue com um problema que já viveu em 2025. O time celeste tem sofrido contra linhas baixas e também quando os rivais tentam pressionar a saída de bola.