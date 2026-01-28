menu hamburguer
Cruzeiro

Relembre a trajetória do Cruzeiro em seu último título do Brasileirão

A Raposa conquistou o Brasileirão quatro vezes

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 28/01/2026
21:52
Cruzeiro campeão brasileiro em 2014 (Foto: Divulgação Cruzeiro)
Cruzeiro campeão brasileiro em 2014 (Foto: Divulgação Cruzeiro)
O Cruzeiro começará nesta quinta-feira (29) sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026 em busca do título que não conquista há 12 anos. A última vez que o Cabuloso levantou o Brasileirão foi em 2014.

Naquela ocasião, o elenco contava com grandes nomes como o goleiro Fábio, os meio-campistas Everton Ribeiro e Lucas Silva, e o atacante Marcelo Moreno. O grupo era comandado por Marcelo Oliveira.

Relembre a trajetória do Cruzeiro no Brasileirão 2014

Em 2014, a Raposa encerrou o Campeonato Brasileiro com 80 pontos somados, 24 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 38.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Entretanto, o início da competição foi conturbado para a equipe. O time que havia acabado de vencer o Campeonato Mineiro começou com duas vitórias e um empate, mas foi derrotado no clássico por 2 a 1 na quarta rodada. Na ocasião, o clube celeste entrou com reservas para o confronto.

Logo em seguida, o Cruzeiro engatou uma sequência de três vitórias e voltou a brigar pelo topo da tabela. O time comandado por Marcelo Oliveira chegou a ficar 12 jogos sem perder, tendo a sequência interrompida pelo São Paulo.

No segundo turno, mais uma derrota no clássico, a primeira da Raposa dentro de casa na competição. Depois disso, o Cabuloso balançou um pouco, tropeçando em rodadas seguidas, mas retomou seu caminho depois de um triunfo contra o Botafogo.

Na reta final, dois jogos ficaram marcados, contra Grêmio e Goiás. No duelo frente ao Tricolor, os mineiros saíram atrás no primeiro tempo, mas na etapa final, viraram em dez minutos, com gols de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro.

Na rodada seguinte, o Cruzeiro garantiu o título. Ricardo Goulart abriu o placar logo na primeira etapa, mas Samuel Rosa empatou. No segundo tempo, Everton Ribeiro fez o segundo e garantiu o título do Brasileirão com duas rodadas de antecedência.

Everton Ribeiro - Cruzeiro (Foto: Gil Leonardi/LANCE!Press)
Everton Ribeiro - Cruzeiro (Foto: Gil Leonardi/LANCE!Press)

Confira os resultados do Cruzeiro no Brasileirão de 2014

  • 1ª Rodada: Bahia 1 x 2 Cruzeiro — 20/04/2014
  • 2ª Rodada: Cruzeiro 1 x 1 São Paulo — 27/04/2014
  • 3ª Rodada: Athletico Paranaense 2 x 3 Cruzeiro — 03/05/2014
  • 4ª Rodada: Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro — 11/05/2014
  • 5ª Rodada: Cruzeiro 3 x 2 Coritiba — 17/05/2014
  • 6ª Rodada: Cruzeiro 2 x 0 Sport — 21/05/2014
  • 7ª Rodada: Internacional 1 x 3 Cruzeiro — 25/05/2014
  • 8ª Rodada: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro — 28/05/2014
  • 9ª Rodada: Cruzeiro 3 x 0 Flamengo — 01/06/2014
  • 10ª Rodada: Cruzeiro 3 x 1 Vitória — 17/07/2014
  • 11ª Rodada: Palmeiras 1 x 2 Cruzeiro — 20/07/2014
  • 12ª Rodada: Cruzeiro 5 x 0 Figueirense — 26/07/2014
  • 13ª Rodada: Botafogo 1 x 1 Cruzeiro — 02/08/2014
  • 14ª Rodada: Criciúma 0 x 0 Cruzeiro — 09/08/2014
  • 15ª Rodada: Cruzeiro 3 x 0 Santos — 17/08/2014
  • 16ª Rodada: Cruzeiro 1 x 0 Grêmio — 21/08/2014
  • 17ª Rodada: Goiás 0 x 1 Cruzeiro — 24/08/2014
  • 18ª Rodada: Cruzeiro 4 x 2 Chapecoense — 30/08/2014
  • 19ª Rodada: Fluminense 3 x 3 Cruzeiro — 07/09/2014
  • 20ª Rodada: Cruzeiro 2 x 1 Bahia — 11/09/2014
  • 21ª Rodada: São Paulo 2 x 0 Cruzeiro — 14/09/2014
  • 22ª Rodada: Cruzeiro 2 x 0 Athletico Paranaense — 17/09/2014
  • 23ª Rodada: Cruzeiro 2 x 3 Atlético-MG — 21/09/2014
  • 24ª Rodada: Coritiba 1 x 2 Cruzeiro — 24/09/2014
  • 25ª Rodada: Sport 0 x 0 Cruzeiro — 27/09/2014
  • 26ª Rodada: Cruzeiro 2 x 1 Internacional — 04/10/2014
  • 27ª Rodada: Cruzeiro 0 x 1 Corinthians — 08/10/2014
  • 28ª Rodada: Flamengo 3 x 0 Cruzeiro — 12/10/2014
  • 29ª Rodada: Vitória 0 x 1 Cruzeiro — 19/10/2014
  • 30ª Rodada: Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras — 22/10/2014
  • 31ª Rodada: Figueirense 1 x 1 Cruzeiro — 25/10/2014
  • 32ª Rodada: Cruzeiro 2 x 1 Botafogo — 02/11/2014
  • 33ª Rodada: Cruzeiro 3 x 1 Criciúma — 09/11/2014
  • 34ª Rodada: Santos 0 x 1 Cruzeiro — 16/11/2014
  • 35ª Rodada: Grêmio 1 x 2 Cruzeiro — 20/11/2014
  • 36ª Rodada: Cruzeiro 2 x 1 Goiás — 23/11/2014
  • 37ª Rodada: Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro — 30/11/2014
  • 38ª Rodada: Cruzeiro 2 x 1 Fluminense — 07/12/2014

