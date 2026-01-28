Relembre a trajetória do Cruzeiro em seu último título do Brasileirão

O Cruzeiro começará nesta quinta-feira (29) sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026 em busca do título que não conquista há 12 anos. A última vez que o Cabuloso levantou o Brasileirão foi em 2014.

Naquela ocasião, o elenco contava com grandes nomes como o goleiro Fábio, os meio-campistas Everton Ribeiro e Lucas Silva, e o atacante Marcelo Moreno. O grupo era comandado por Marcelo Oliveira.

Relembre a trajetória do Cruzeiro no Brasileirão 2014

Em 2014, a Raposa encerrou o Campeonato Brasileiro com 80 pontos somados, 24 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 38.

Entretanto, o início da competição foi conturbado para a equipe. O time que havia acabado de vencer o Campeonato Mineiro começou com duas vitórias e um empate, mas foi derrotado no clássico por 2 a 1 na quarta rodada. Na ocasião, o clube celeste entrou com reservas para o confronto.

Logo em seguida, o Cruzeiro engatou uma sequência de três vitórias e voltou a brigar pelo topo da tabela. O time comandado por Marcelo Oliveira chegou a ficar 12 jogos sem perder, tendo a sequência interrompida pelo São Paulo.

No segundo turno, mais uma derrota no clássico, a primeira da Raposa dentro de casa na competição. Depois disso, o Cabuloso balançou um pouco, tropeçando em rodadas seguidas, mas retomou seu caminho depois de um triunfo contra o Botafogo.

Na reta final, dois jogos ficaram marcados, contra Grêmio e Goiás. No duelo frente ao Tricolor, os mineiros saíram atrás no primeiro tempo, mas na etapa final, viraram em dez minutos, com gols de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro.

Na rodada seguinte, o Cruzeiro garantiu o título. Ricardo Goulart abriu o placar logo na primeira etapa, mas Samuel Rosa empatou. No segundo tempo, Everton Ribeiro fez o segundo e garantiu o título do Brasileirão com duas rodadas de antecedência.

Everton Ribeiro - Cruzeiro (Foto: Gil Leonardi/LANCE!Press)

Confira os resultados do Cruzeiro no Brasileirão de 2014