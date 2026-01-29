menu hamburguer
Cruzeiro

Estreia do Cruzeiro no Brasileirão: confira as opções de Tite contra o Botafogo

O Cruzeiro estreia no Brasileirão nesta quinta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/01/2026
05:00
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro irá estrear no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), contra o Botafogo, no Nilton Santos. Para o duelo, o técnico Tite terá um retorno importante no elenco.

O meio-campista Matheus Henrique, recuperado de uma contratura muscular na panturrilha esquerda, viajou com o restante do elenco e será opção para o treinador.

Matheus Henrique (Foto: Matheus de Morais/Cruzeiro)
Matheus Henrique (Foto: Matheus de Morais/Cruzeiro)

Além do retorno do camisa 8, Gerson poderá ganhar mais uma chance como titular contra o Botafogo. O novo 11 da Raposa entrou em campo nos últimos dois compromissos do Cabuloso e deixou uma boa impressão.

As baixas para Tite seguem as mesmas, com exceção do retorno de Matheus Henrique. Villalba, que voltou a treinar parcialmente com o grupo nesta semana, ficou em Belo Horizonte. Além dele, Sinisterra continua em processo de pré-temporada.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Botafogo vem com: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gerson), Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Botafogo x Cruzeiro

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, por streaming. Clique aqui para assistir a Botafogo x Cruzeiro!

Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Atlético-MG.

A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

