Pais do atacante Gabigol foram vistos em Belo Horizonte

Os pais do atacante Gabriel Barbosa, Valdemir Silva e Lindalva Barbosa, foram vistos, na noite dessa quinta-feira (12), nas ruas de Belo Horizonte, reforçando a ideia de que o jogador já estaria acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Os pais estariam procurando uma casa para o jogador em um condomínio fechado na cidade de Lagoa Santa, região metropolitana da capital mineira.

continua após a publicidade

Os pais de Gabigol foram flagrados caminhando próximos a um hotel na avenida do Contorno, na zona centro-sul de Belo Horizonte. As fotos foram divulgadas pela conta na rede social X (antigo Twittter) de Saulinho Sincero.

Em sua conta no Instagram, Lindalva Barbosa havia publicado, na tarde dessa quinta-feira (12), uma foto embarcando em um voo no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Vaza último discurso de Gabigol que não foi publicado pelo Flamengo

Enquanto os pais cuidam de sua transferência para Belo Horizonte, o atacante Gabriel está curtindo as férias no Japão. Curiosamente, o jogador anunciou sua saída do Flamengo na capital mineira, após a conquista da Copa do Brasil, com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, em 10 de novembro. Na ocasião, o “ge.globo” divulgou que o destino de Gabriel seria o Cruzeiro.

Gabigol e Cruzeiro procuram despistar acerto para 2025

Em entrevista ao podcast Podpah, Gabigol desconversou sobre seu próximo clube (Foto: Reprodução)

Há quatro dias, em entrevista ao podcast “Podpah”, Gabigol desconversou sobre seu destino profissional. Não confirmou a transferência para o Cruzeiro e afirmou que tinha várias possibilidades em mente:

continua após a publicidade

- Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas é algo que, a partir de amanhã, vou pensar e conversar, ver qual a melhor possibilidade para mim. Atrapalha o torcedor, porque, em algum momento, teve pessoas que acreditaram nisso. Eu fiquei sabendo que no dia da final, quando falei que não ia ficar, já tinha ‘Gabigol acerta com o Cruzeiro’. E eu não sei. Pode ser Cruzeiro, Santos, Bahia, Fortaleza… - despistou Gabigol.

O Cruzeiro também ainda não confirma a contratação de Gabriel Barbosa. O clube estaria guardando o anúncio oficial para o dia 2 de janeiro de 2025, data de aniversário dos 104 anos do clube, como um presente para a torcida celeste.