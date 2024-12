Gabigol revela que vai ao Japão após despedida do Flamengo

Gabigol tem um destino definido após a despedida do Flamengo. Conforme revelado pelo próprio atacante em entrevista ao podcast "Podpah", na última segunda-feira (9), o próximo compromisso será uma viagem ao Japão. O jogador irá visitar a sede da marca Mizuno, patrocinadora pessoal.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar critica possível chegada de Roger Guedes ao Flamengo: ‘Absurdo’

➡️ Olheiro Lance!: cinco atacantes livres no mercado para serem negociados em 2025

O atacante entrou para o time da marca japonesa em setembro deste ano. Anteriormente, Gabigol fazia parte dos patrocinados da marca Nike. Com poucos meses de contrato, ele revelou partes do acordo e declarou buscar conhecer mais sobre a nova parceira.

- Vou conhecer a fábrica, os donos, dar um rolé com eles. Porque eu fechei com eles como se fosse ajudar na parada da moda. Não foi só uma questão da chuteira, de colocar camisa. Vai ter lançamento meu de roupa, os meus drops, vai ter chuteira diferente. E estou indo para o Japão ver isso - iniciou o jogador.

continua após a publicidade

Sempre muito midiático, o jogador nunca escondeu a boa relação com a moda. No acordo com a Mizuno, o atleta busca explorar mais o lado "fashion" e promover com a marca uma própria linha de roupas e tênis. De acordo com ele, este foi o principal motivo para deixar a Nike e acertar com a empresa japonesa.

- Quero ver com eles da gente relançar alguns modelos antigos. Ontem me mostraram aquele Mizuno arco-íris (modelo que fez sucesso em 1990). Queria contar uma história, participar da parte da moda. E eles vieram com esse projeto de fazer a Mizuno voltar a ser vista no cenário brasileiro porque não deram uma atenção tão grande. No Japão eles são número 1 - contextualizou o atleta, antes de completar.

continua após a publicidade

- Nessa reunião (que tivemos) falei com eles que poderia botar mais cores, lançar alguma coisa diferente. Ano que vem vai vir muita coisa maneira. Estou indo para lá encontrar o pessoal e desenhar alguma coisa. Vamos ver - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Futuro de Gabigol

Em relação ao futebol, o futuro do atleta segue incerto. Ele deixa o Flamengo após o fim do contrato, que se encerra ao final de dezembro. Até o momento, Gabigol ainda não assinou com um novo clube e curte um período de férias. Especulações apontam o jogador mais perto de um acerto com o cruzeiro.