Dirceu Lopes desmente boatos de que teria falecido neste sábado (28)

Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, Dirceu Lopes foi vítima de uma brincadeira de mau gosto neste sábado (28). Nas redes sociais, circulou a informação que o ex-jogador celeste havia falecido. O ex-camisa 10 da Raposa, no entanto, está bem de saúde e passa o dia com familiares em Pedro Leopoldo (MG), sua cidade natal.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para dirimir qualquer dúvida quanto a seu estado de saúde, Dirceu Lopes, de 78 anos, publicou uma mensagem em sua conta no Instagram, na qual está assistindo pela televisão o início da partida entre Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, na Filadélfia, no Estados Unidos – o Verdão venceu por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição.

Ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes assiste a jogo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Mundial (Foto: Reprodução Instagram)

O ídolo cruzeirense, conhecido como “O príncipe” ainda postou uma enquete para interagir com seus seguidores na rede social, na qual pergunta para qual time o internauta estaria torcendo. Entre as opções, Dirceu Lopes também colocou o Cruzeiro.

continua após a publicidade

“Por aqui estamos acompanhando Mundial de Clubes da Fifa. Você é Botafogo ou Palmeiras?”, escreveu o craque.

Dirceu Lopes defendeu a camisa do Cruzeiro por 15 anos

O meia Dirceu Lopes é o segundo maior artilheiro e terceiro atleta que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro. Foram 610 partidas e 223 gols com a camisa do Cruzeiro, entre os anos de 1963 e 1977.

Em campo, o ídolo da Raposa conquistou a Taça Brasil de 1966 e nove Campeonatos Mineiros, o penta de 1965 a 1969 e o tetra de 1972 a 1975. Ele estava no grupo que foi campeão da Copa Libertadores em 1976, mas, contundido, não participou de nenhuma partida. Depois de deixar o Cruzeiro, em 1977, Dirceu Lopes defendeu Fluminense e Uberlândia.