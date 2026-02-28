Cruzeiro vence o Pouso Alegre e garante vaga na final do Campeonato Mineiro
A Raposa aguarda agora o vencedor de Atlético-MG x América-MG na decisão
Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge. Agora, a Raposa espera o vencedor do duelo entre Atlético-MG e América-MG.
Como foi o jogo
Contra uma defesa que povoou a grande área, o Cruzeiro apostou nas jogadas pelas laterais, buscando cruzamentos ou passes para jogadores dentro da área. A primeira grande chance veio quando Christian recebeu na direita e cruzou para Matheus Pereira, que chutou forte para grande defesa de Thiago Braga.
Porém, aos 26 minutos, o técnico Tite teve uma grande baixa quando Gerson deixou o gramado com dores no joelho. A partir deste momento, o Pouso Alegre entrou na partida e chegou a assustar o goleiro Cássio.
Na reta final da etapa inicial e no começo do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser superior e Christian teve ótima chance dentro da área, mas chutou à direita do gol. Porém, mais uma vez, o técnico Tite teve uma má notícia quando Cássio teve que ser substituído com dores na perna direita.
Porém, desta vez, a Raposa seguiu na pressão e quase abriu o placar com Fabrício Bruno, de cabeça. As chances em bolas aéreas foram empilhadas, mas nenhuma passou por Thiago Braga. Nos acréscimos, Vanderley quase marcou contra, mas o goleiro rubro-negro fez bela defesa. No último minuto, Matheus Pereira segurou bola na entrada da pequena área e Kaio Jorge fuzilou o gol para fazer 1 a 0.
O que vem por aí?
Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Pouso Alegre
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 0 POUSO ALEGRE
CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão
🟨 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas
🟨 Cartões amarelos: Arroyo (CRU); André Anderson (POU)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Kaio Jorge (CRU)
🏟️ Público: 31.304
💸 Renda: R$ 1.047.560,00
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio´(Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian (Bruno Rodrigues), Gerson (Arroyo/Wanderson)), Matheus Pereira; Kaio Jorge
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Thiago Braga; Vitão, Vanderley, Zandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena (Ryan), Romarinho, Pedro Arthur (Biel); Tota (André Anderson), De Paula (Nathan), Thiago Rubim (Alves)
Tudo sobre
