Cruzeiro vence o Pouso Alegre e garante vaga na final do Campeonato Mineiro

Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge. Agora, a Raposa espera o vencedor do duelo entre Atlético-MG e América-MG.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como foi o jogo

Contra uma defesa que povoou a grande área, o Cruzeiro apostou nas jogadas pelas laterais, buscando cruzamentos ou passes para jogadores dentro da área. A primeira grande chance veio quando Christian recebeu na direita e cruzou para Matheus Pereira, que chutou forte para grande defesa de Thiago Braga.

Porém, aos 26 minutos, o técnico Tite teve uma grande baixa quando Gerson deixou o gramado com dores no joelho. A partir deste momento, o Pouso Alegre entrou na partida e chegou a assustar o goleiro Cássio.

continua após a publicidade

Na reta final da etapa inicial e no começo do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser superior e Christian teve ótima chance dentro da área, mas chutou à direita do gol. Porém, mais uma vez, o técnico Tite teve uma má notícia quando Cássio teve que ser substituído com dores na perna direita.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Porém, desta vez, a Raposa seguiu na pressão e quase abriu o placar com Fabrício Bruno, de cabeça. As chances em bolas aéreas foram empilhadas, mas nenhuma passou por Thiago Braga. Nos acréscimos, Vanderley quase marcou contra, mas o goleiro rubro-negro fez bela defesa. No último minuto, Matheus Pereira segurou bola na entrada da pequena área e Kaio Jorge fuzilou o gol para fazer 1 a 0.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Pouso Alegre

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 POUSO ALEGRE

CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão

🟨 Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas

🟨 Cartões amarelos: Arroyo (CRU); André Anderson (POU)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Kaio Jorge (CRU)

🏟️ Público: 31.304

💸 Renda: R$ 1.047.560,00

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio´(Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian (Bruno Rodrigues), Gerson (Arroyo/Wanderson)), Matheus Pereira; Kaio Jorge

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)

Thiago Braga; Vitão, Vanderley, Zandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena (Ryan), Romarinho, Pedro Arthur (Biel); Tota (André Anderson), De Paula (Nathan), Thiago Rubim (Alves)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.