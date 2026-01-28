Novo camisa 11 do Cruzeiro: relembre quando Gerson usou o número anteriormente

Na última terça-feira (27), o Cruzeiro informou que o meio-campista Gerson usará a camisa 11 e não mais a 97, número com o qual foi apresentado. Com isso, o atacante Keny Arroyo volta a ter a 99. Apesar de ser meia, esta não será a primeira vez que o Coringa usará a numeração.

Em sua carreira, o jogador utilizou diversas numerações. Dentre tantas, a que mais usou foi a tradicional 8, exercendo várias funções dentro de suas equipes.

Talvez a mais diferente de todas as variações tenha sido a 9 no Zenit. Entretanto, ele fez apenas 15 partidas e marcou dois gols números modesto para a o tradicional número dos centroavantes.

Gerson utilizou por muito tempo o número 20 no Flamengo, além da 8, que também vestiu no Olympique de Marselha e na Fiorentina. Atualmente, Matheus Henrique é o dono do número.

Na Roma e no Fluminense, o Coringa chegou a utilizar a camisa 30. Já na Seleção Brasileira, o meia não chegou a se aconchegar com nenhuma numeração, usando 7, 15, 19, 22, 17, 14, 8 e 21.

Gerson já usou a camisa 11

No início de sua carreira, Gerson vestiu a camisa tricolor com o número 11. Pela equipe carioca, ele disputou 63 partidas, com oito gols marcados e três assistências.

Gerson pelo Fluminense: (FOTO: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.)

Gerson fará sua primeira partida com a camisa 11 pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (29). A Raposa enfrentará o Botafogo às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.