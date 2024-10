Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 15:05 • Belo Horizonte

O Cruzeiro já está em solo argentino na preparação para o jogo decisivo contra o Lanús, nesta quarta-feira (30), para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, no estádio La Fortaleza, às 19h (de Brasília). O atacante Rafa Silva, expulso diante do Athletico-PR, viajou para a Argentina com o elenco, e o goleiro Cássio se uniu a delegação e também desembarcou em Buenos Aires.

Cássio foi poupado diante do time parananese em função de um desconforto na coxa direita. O goleiro vinha de um edema no local, passou pelo departamento médico do clube mas voltou a sentir um incômodo nos últimos jogos, por isso Anderson iniciou a partida em Curitiba. Contra o Lanús, o camisa 1 celeste estará de volta a titularidade.

Para a surpresa de muitos torcedores, o atacante Rafa Silva também foi relacionado para a decisão em Buenos Aires e acompanhou a delegação. O jogador acertou uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha, do Athletico-PR, aos três segundos de jogo e desfalcou o time antes do primeiro minuto de partida. Mesmo multado pelo clube em virtude do comportamento, o atleta está à disposição de Fernando Diniz.

Lautaro Díaz também pode figurar entre os escolhidos pelo treinador celeste. O camisa 26 não teve nenhuma lesão constatada, mas vem realizando trabalhos de equilíbrio e força para aperfeiçoar sua musculatura corporal, e por isso estava preservado.

Delegação do Cruzeiro viaja para decisão em Buenos Aires da semifinal da Sul-Americana, contra o Lanús. Na foto: Peralta, Gabriel Grando, Léo Aragão e Anderson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge também seguiu com a delegação para Buenos Aires.

Antes de enfrentar o Lanús, o Cruzeiro terá duas sessões de treinamentos na Argentina.

E a classificação?

Para carimbar a vaga para a grande final do torneio, a Raposa precisa de uma vitória simples diante dos argentinos. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O CEO do clube, Alexandre Mattos, mesmo após a derrota na última partida, demonstrou confiança no elenco e cravou a conquista da vaga para a final.

-Já vou antecipar. Na quarta-feira vamos lutar e passar, e vou continuar com a minha opinião, que não estou satisfeito. Essa insatisfação não vai parar de existir. Vou continuar insatisfeito, sou um cara que luta pela evolução constante - afirmou o diretor.