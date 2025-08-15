Cruzeiro: Kaio Jorge é eleito o craque do Brasileirão em julho

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, o atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, foi eleito o melhor jogador da competição no mês de julho, em promoção realizada pela casa de apostas Betano, patrocinadora do Brasileirão, com votação de jornalistas de todo o país. Essa é a segunda vez que Kaio Jorge recebe o prêmio, repetindo a conquista de maio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro usou as redes sociais para parabenizar o atacante pela premiação:

- Parabéns e vamos por mais, KJ!

Em julho, Kaio Jorge marcou cinco gols: três na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, no Mineirão, dia 13, pela 13ª rodada; um na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, dia 17; e mais uma na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão, dia 27.

O atacante do Cruzeiro também fez duas assistências, ambas na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, dia 20, para os gols de Christian e Gabigol.

continua após a publicidade

Gabigol agradece assistência de Kaio Jorge na goleada sobre o Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vale lembrar que o mês de julho teve apenas cinco rodadas, por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa. A competição foi retomada no dia 12.

O atacante Kaio Jorge também foi eleito o craque do primeiro turno pelos jornalistas do Lance!.

➡️Leonardo Jardim ganha mais um problema na lateral direita para jogo com o Mirassol

Atacante Kaio Jorge assina contrato com maior empresa de material esportivo do mundo

Nesta semana, Kaio Jorge assinou contrato com a Nike, maior fornecedora de material esportivo do mundo. O atacante do Cruzeiro não tinha vínculo com nenhuma empresa anteriormente.

continua após a publicidade

- Mais um capítulo especial na minha jornada. Feliz demais em anunciar que agora faço parte da família Nike. Um sonho de criança que se torna realidade, movido pela paixão, velocidade e força que me acompanham desde sempre. Que essa nova fase seja marcada por muitas conquistas. Vamos juntos – escreveu Kaio Jorge nas redes sociais.

A Nike também publicou uma carta para Kaio Jorge e o presentou com uma ferradura personalizada, já que o atacante é criador de cavalos e possui um haras em Pernambuco.