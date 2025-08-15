Jardim ganha mais um problema na lateral direita do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, está com mais um problema para escalar a equipe para a partida de segunda-feira (18), contra o Mirassol, às 20h, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de perder três titulares por suspensão, Kaiki, Lucas Romero e Christian, o treinador da Raposa não poderá contar com o lateral-direito William, por problemas médicos.

William levou uma pancada no quadril na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, no Mineirão, em 13 de julho, e, desde então, vem jogando no sacrifício, principalmente após o outro lateral direito do elenco, Fagner, sofrer fratura na fíbula direita, no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil, em 30 de julho.

No entanto, agora, o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro optou por fazer um trabalho de recuperação total do jogador, para afastar o risco de uma nova lesão mais grave. O médico do clube, Sérgio Campolina, explicou a situação de William:

- Ele (o lateral William) se colocou à disposição de tratamento em dois períodos, se dedicou de corpo e alma para ficar à disposição. Conseguiu participar dos últimos jogos no limite, um limite de segurança. Observamos, na última avaliação, que havia risco de essa lesão potencializar nova lesão mais importante. Diante disso, foi conversado com a comissão técnica e optamos por controlar melhor nos próximos dias, fazendo trabalhos específicos, para colocá-lo à disposição nos próximos jogos não no limite, como ele tem jogado – explicou o médico do Cruzeiro.

Assim, William fica de fora da partida contra o Mirassol, segunda-feira (18). Sem ainda poder contar com Fagner, o técnico Leonardo Jardim terá de improvisar na lateral direita. O escolhido mais provável é o zagueiro Jonathan Jesus, que atuou na posição na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em 20 de abril, quando William e Fagner estavam com problemas musculares. Outra opção seria Lucas Romero, mas o volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Leonardo Jardim tem quatro desfalques para jogo contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jogadores da base do Cruzeiro não são opção de Jardim para a lateral direita

Curiosamente, os dois laterais-direitos da equipe Sub-20, Victor Jesus e Nicolas Pontes, também estão se recuperando de contusão. O lateral-direito da equipe Sub-17, Otávio Gabriel, de 16 anos, recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, vem participando dos treinos da equipe principal, na Toca da Raposa, mas não deve ser escalado contra o Mirassol.

Nas demais vagas abertas com a suspensão dos titulares, Kauã Prates deve ganhar nova chance na lateral-esquerda e Eduardo, no meio-campo. O outro substituto no meio será o volante Walace ou o meia Matheus Henrique, que não começa jogando desde 9 de abril, quando sofreu lesão no joelho direito, na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

Como o time entra em campo somente na segunda-feira (18), o fim de semana será de treinos na Toca da Raposa. Neste sábado (16), pela manhã, e, no domingo (17), à tarde, seguido de viagem para o interior paulista.