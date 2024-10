Cruzeiro aposta em Sul-Americana para salvar temporada

Fernando Diniz a beira do campo na derrota do Cruzeiro por 3 a 0 diante do Athletico-PR, na Ligga Arena (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 28/10/2024 - 10:15 • Belo Horizonte

O Cruzeiro aposta na Sul-Americana para salvar a temporada após uma das piores atuações do time no ano, depois da derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 no último sábado (26), na Ligga Arena.

Sem tempo para remoer o revés, o técnico Fernando Diniz e a delegação celeste desembarcaram em Buenos Aires na noite deste domingo (27) para traçar o caminho do clube no torneio e buscar o único objetivo restante em 2024.

Após a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro soma 44 pontos e permanece na 8ª posição. Com o resultado diante do time paranaense, as chances da Raposa de se classificar para a Libertadores via Brasileirão foram para 2,8%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Com a probabilidade mínima de conseguir uma classificação para o torneio continental pela competição nacional, a Raposa tem na Sul-Americana a oportunidade de conquistar o objetivo inicial traçado pela gestão, além de voltar a erguer uma taça após o retorno para a elite nacional.

Lucas Silva, do Cruzeiro, na derrota da Raposa por 3 a 0 para o Athletico-PR por 3 a 0 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Campanha no returno

A posição do time mineiro na tabela do Brasileirão esconde o desempenho de Z-4 da equipe na segunda metade do campeonato. Na classificação das 10 últimas rodadas, o Cruzeiro ocupa o 17° lugar, com oito pontos conquistados em 10 jogos, com uma vitória, cinco empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 26.67%.

Sob o comando de Fernando Diniz, a Raposa ainda não sabe o que é vencer. Desde a chegada do treinador foram seis jogos disputados, com quatro empates e dois revés.

Reforço para a decisão

Para a semifinal contra o Lanús, o Cruzeiro conta com o retorno do goleiro Cássio. Poupado por um desconforto na coxa direita, o arqueiro foi ausência diante do Athletico-PR e permaneceu em Belo Horizonte, mas já se uniu ao elenco que desembarcou na Argentina e deve retomar ao posto de titular.

Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, no jogo de ida Sul-Americana, na última quarta-feira (23), o time celeste precisa de uma vitória simples para carimbar a vaga para a grande final. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

Goleiro Cássio retorna ao Cruzeiro e viaja com a delegação para Buenos Aires, onde enfrentam o Lanús pela semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A final do torneio será disputada no estádio General Pablo Rojas, estádio do Cerro Porteño (PAR), em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.