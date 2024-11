Dono do Cruzeiro indica contratações para próxima temporada

Copiar Link

07/11/2024 - 04:15 • Belo Horizonte (MG)

Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço deu indícios de como o clube atuará no mercado na próxima janela de transferências. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na quarta-feira (6), pela 32ª rodada do Brasileirão, Pedrinho concordou que a equipe não está produzindo ofensivamente e disse que precisa "trazer atacantes para fazer gol".

- A torcida tem razão. Nós vamos melhorar. Estamos precisando de jogador para fazer gol. Não faz gol. Trazer atacantes para fazer gol. Nós vamos melhorar – declarou o mandatário em entrevista à rádio Transamérica.

Planejamento e Sul-Americana

Além disso, Pedro Lourenço foi questionado se o Cruzeiro terá atuação mais agressiva no mercado no início do próximo ano. O dono da SAF celeste afirmou já ter o planejamento traçado, mas não deu detalhes. Ele também demonstrou confiança no título da Sul-Americana.

- Já temos o planejamento pronto para o ano que vem. Esperamos ganhar a Sul-Americana, não vai ser fácil. Vamos para cima, vamos para ganhar a Sul-Americana e dar o presente que a torcida merece - compartilhou Pedrinho.

Pedro Lourenço,dono da SAF do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)