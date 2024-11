Clube europeu lança camisa em homenagem a Felipe Melo

Felipe Melo em ação pelo Fluminense, atual clube (Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Galatasaray, da Turquia, o volante Felipe Melo, atualmente no Fluminense, foi homenageado pelo clube nesta quinta-feira (7). Conhecido pelo apelido de "Pitbull" pelo seu estilo aguerrido e brigador, o jogador fez sucesso com a torcida dos Leões. Por conta disso, os turcos estamparam o cão na estampa que faz parte da linha “Legends”, que homenageia jogadores históricos.

A camisa especial em homenagem a Felipe Melo traz as cores do clube, o amarelo e o vermelho, divididas na vertical, com a parte superior amarela, e a inferior vermelha. O destaque fica por conta da cara de um cachorro, da raça pitbull, aplicado na parte frontal do kit, nas mesmas cores.

Felipe Melo foi campeão no Galatasaray do torneio nacional nas temporadas de 2011/12, 2012/13 e 2013/14, além de ter somado outras taças no país. Após ser emprestado pela primeira vez ao clube em 2011, Felipe teve três passagens. Ao todo, foram 154 partidas, 18 gols e 12 assistências.

