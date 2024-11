Nego do Borel revela mágoa com Gerson, do Flamengo: ‘Um pouco triste’

Copiar Link

Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 08/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Presente no lançamento da camisa da campanha “Mais que cultura, identidade”, do Flamengo, o músico Nego do Borel deu uma declaração curiosa na última quinta-feira (7). Durante o evento na sede do clube, na Gávea, o artista conversou com o Lance! e revelou estar "triste" com o meia Gerson, mas elogiou o jogador.

Questionado pela reportagem sobre quem seria o principal jogador do Flamengo na campanha da Copa do Brasil, Nego do Borel citou Gerson, mas não escondeu uma mágoa pessoal com o jogador.

- Estou um pouco triste com o Gerson pessoalmente. Gosto muito dele. Independente, a gente não é amigo, é uma coisa minha, mas o futebol do Gerson hoje... É jogador europeu, lá de fora, o moleque é brabo. Nosso time está impecável. Gerson, você é brabo - disse Nego do Borel.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Em 2024, o meia soma 52 jogos, quatro gols e quatro assistências. Pelo Rubro-Negro, o jogador já conquistou dois Brasileirões, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Lançamento da nova camisa do Flamengo

O Flamengo apresentou, na noite da última quinta-feira (7), a camisa da campanha “Mais que cultura, identidade”. Na Gávea, sede social do clube carioca, o evento contou com a presença do sambista Jorge Aragão. É dele, aliás, a letra da música “Identidade”, citada na peça.

A camisa marrom, que conta com detalhes em dourado e linhas horizontais, custará R$ 239. Além da camisa, a campanha também contará com outras peças, como bonés e sandálias, além de outros modelos de camisa. Os produtos estarão disponíveis nas lojas oficiais e no site do clube.

Gerson é um dos destaques do Flamengo na temporada (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)