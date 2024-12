Cruzeiro sobe sete posições no ranking de clubes da Conmebol

Vice-campeão da Copa Sul-Americana deste ano, o Cruzeiro subiu sete posições no ranking de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol e está na 26.a colocação. No entanto, essa posição ainda não é suficiente para garantir que a Raposa seja cabeça de chave na edição de 2025.

continua após a publicidade

A diretoria de competições da Conmebol divulgou nesta segunda-feira (16) o ranking de clubes atualizado, que serve para a formação dos potes nos sorteios dos grupos das competições organizadas pela entidade na próxima temporada. Os sorteios serão realizados em março de 2025, após a disputa das fases preliminares dos dois torneios.

O Cruzeiro chegou à 26.a. colocação, com 3.101,3 pontos, de acordo com os cálculos adotados pela Conmebol, que leva em conta histórico e desempenho recente nas competições sul-americanas. No ranking deste ano, a Raposa estava em 33.o. lugar, com 2.259,8 pontos.

continua após a publicidade

Ranking da Conmebol: Palmeiras e Flamengo no Top 4, com River e Boca

Cruzeiro terá de aguardar fases preliminares para definição do pote no sorteio

Para saber se será cabeça de chave na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro terá de aguardar a definição dos demais participantes da competição nas fases preliminares da Libertadores – os times que forem eliminados na última fase inicial vão para a Sul-Americana.

O Boca Juniors está na Pré-Libertadores e pode cair para a Sul-Americana – nesse caso estaria no pote 1 e seria cabeça de chave. Atlético-MG (7.o), Fluminense (10º), Grêmio (11º) e Independiente (22º) estão acima da Raposa no ranking e garantidas na fase de grupos da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Ranking Conmebol 2024 (Divulgação/Conmebol)

Outros brasileiros que vão disputar a Sul-Americana de 2025, além de Cruzeiro e Atlético-MG, são Vasco, Grêmio, Fluminense e Vitória. Todos entram na fase de grupos da competição.