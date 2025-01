O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do atacante Marquinhos, de 21 anos, por empréstimo do Arsenal, clube inglês que detém seus direitos econômicos. O jogador, que passou a última temporada no Fluminense, já se juntou ao elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos para a pré-temporada, onde a equipe participará da FC Series com amistosos contra Atlético-MG e São Paulo.

A contratação de Marquinhos pelo Cruzeiro foi uma solicitação do técnico Fernando Diniz, sob cuja orientação o atacante já havia atuado no Fluminense no início de 2024. Durante sua passagem pelo clube carioca, Marquinhos entrou em campo 29 vezes, na maioria das vezes atuando pela direita, apesar de ser canhoto, e marcou dois gols e duas assistências.

Clubes anteriores de Marquinhos

Antes de chegar ao Fluminense, Marquinhos iniciou sua carreira no São Paulo, de onde se transferiu para o Arsenal em junho de 2022 por 3,5 milhões de euros. No clube inglês, teve uma participação limitada, com seis jogos pela equipe principal e um gol e uma assistência. Também jogou cinco partidas pela equipe sub-21. Na temporada 2022/23, foi emprestado ao Norwich e ao Nantes, tendo uma atuação mais discreta neste último, com sete jogos e 150 minutos em campo.

