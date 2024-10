Elenco do Cruzeiro comemora classificação para a final da Sul-Americana após derrotar o Lanús por 1 a 0, no Estádio La Fortaleza (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Camisa 10 do Cruzeiro e destaque do time na temporada, Matheus Pereira celebrou a classificação da equipe para a final da Copa Sul-Americana e citou a pressão por parte da torcida em cima do seu desempenho em campo. O jogador afirmou que não é o "cara do Cruzeiro" e que faz parte do elenco assim como os outros atletas.

-Eu não me sinto o cara do time, ainda que todo mundo fale isso, eu não sou, sou como qualquer outro jogador. Infelizmente às vezes vamos fazer bem e outra vezes vamos fazer mal, acontece. Mas hoje é só alegria, hoje fizemos tudo bem e deu tudo certo, e nosso torcedor está feliz, essa vitória é pra eles. Estamos vivendo um sonho.

Referência no meio-campo celeste, Matheus Pereira é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com nove gols, além de ser o "garçom" do time, liderando com 14 assistências.

Na Sul-Americana o camisa 10 balançou as redes duas vezes - atrás somente de Kaio Jorge, com quatro gols - e tem duas assistências na competição, dividindo o topo com William e Arthur Gomes.

Elenco do Cruzeiro comemora classificação para a final da Sul-Americana após derrotar o Lanús por 1 a 0, no Estádio La Fortaleza. Na foto, Wesley Gasolina (esquerda), Matheus Pereira e Zé Ivaldo (direita). (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira não só destacou a filosofia de Fernando Diniz como também negou qualquer rumor de desavenças dentro do elenco.

-A gente sabe o estilo do Diniz desde que ele chegou, abraçamos a ideia dele e as vezes ouvimos coisas que não são a realidade. O nosso time está todo fechado, a gente tá unido, estamos seguindo nosso objetivo, por isso que eu falo sempre, nós não controlamos a mídia e as outras pessoas, controlamos o nosso trabalho. Essa vitória é muito importante e nos coloca na final. A gente faz uma análise dessa final, chegando em novembro, com o ano passado, e foi muito dificil. Nós merecemos o que estamos vivendo, e acredito que vamos dar o nosso melhor pra conseguir esse título - relembrou o jogador.

Torcedor do Cruzeiro assumido, o atleta revelou que o 2024 tem sido um ano muito especial para a sua vida profissional e pessoal.

-Eu tento me controlar como torcedor, é difícil, tô aqui representando a instituição, mas eu falo que esse ano todo, tudo o que está acontecendo, eu sei que o futebol é muito importante, mas existe coisa mais importante que o futebol. Eu vou ser pai, e está disputando uma final com meu time do coração, só tenho que agradecer a Deus, a quem me deu essa oportunidade, e eu ainda não assimilei tudo que está acontecendo.