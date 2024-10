Torcedores do Lanús atiram garrafa de vidro em Matheus Pereira, do Cruzeiro

Matheus Pereira é o camisa 10 do Cruzeiro na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 20:36 • Lanús (ARG)

Durante a partida entre Lanús e Cruzeiro, desta quarta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, torcedores argentinos arremessaram garrafas de vidro no meio-campista Matheus Pereira. O camisa 10 cobrava escanteio para o time mineiro, mas foi interrompido pelos ataques.

➡️ Cruzeiro pode voltar a uma final continental após 15 anos; veja histórico

Após o empate por 1 a 1, no Mineirão, no jogo de ida, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples diante do Lanús para carimbar a vaga para a final. O time de Fernando Diniz vem de sete jogos sem vencer na temporada, seis dele sob o comando do treinador, que busca seu primeiro triunfo no time celeste.

Quem chegar à final enfrenta o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (01), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina. A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla", casa do Cerro Porteño.

