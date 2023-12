O atacante Matheus Pereira lamentou o empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Athletico-PR no Mineirão. Autor do gol da Raposa, o jogador balançou a rede pela primeira vez com a camisa do time mineiro e comemorou o feito, mas afirmou que os donos da casa mereciam a vitória na noite desta quinta-feira (30).