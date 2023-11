A FMF se reuniu com os 12 clubes que irão participar do Módulo I do Campeonato Mineiro para definir as regras do campeonato. O formato de 2023 foi mantido, sendo assim, segue com três grupos e a final com jogo de ida e volta. A competição se iniciará no dia 24 de janeiro e tem a final prevista para o primeiro final de semana de abril.