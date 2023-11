O Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0 no Estádio da Serrinha, marcado por Robert, aos 50 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o clube saiu da zona de rebaixamento e enfrenta o Athletico-PR, nesta quinta (30), no Mineirão. Para se livrar ainda mais do fantasma da Série B, precisa vencer.